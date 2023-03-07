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Минздрав намерен отнести...

Минздрав намерен отнести часть аптек и складов к высокой категории риска

07.03.2023
11:30
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Минздрав намерен усилить контроль за обращением лекарственных препаратов из списка предметно-количественного учета (ПКУ), включая наркотические средства и психотропные вещества. Для этого ведомство предлагает относить аптеки и склады, которые продают лекарства из перечня ПКУ, к объектам высокой категории риска.

Фото: zinkevych/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения предложило относить аптеки и склады, которые продают лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету (в том числе содержащие наркотические средства и психотропные вещества), к объектам высокой категории риска. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Если документ примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Работающие с учетными препаратами аптечные организации и дистрибьюторы будут обязаны до 1 ноября переоформить лицензию и включить в нее новый вид работ.

Ранее Минздрав предложил заменить индикаторы риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета, исполнению госконтрактов на поставку лекарств и соответствию мест осуществления деятельности.

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