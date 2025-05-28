БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав намерен сделать...

Минздрав намерен сделать бессрочными квалификационные требования к фармацевтам

28.05.2025
18:44
Дина Коблова
Минздрав намерен сделать бессрочными квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение.
Фото: 123rf.com

Минздрав собирается внести изменения в свои приказы № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием» и № 72н от 19.02.2024. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 15 июня.

Приказ № 206н, в котором описаны квалификационные требования к фармацевтическим работникам с высшим образованием, действует до 1 сентября 2025 года. Авторы проекта документа предлагают сделать его бессрочным. Соответствующие изменения вносятся и в приказ № 72н, которым были утверждены изменения в приказ № 206н.

В пояснительной записке к проекту указано, что отмена срока действия приказа нужна для «недопущения пробела правового регулирования в части регламентирования квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам».

Новые квалификационные требования к фармацевтическим работникам были утверждены в 2023 году. Согласно им специалисты по экономике и управлению фармацией могут выполнять все функции в аптеке без получения второго сертификата.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.