Минздрав намерен сделать бессрочными квалификационные требования к фармацевтам

Минздрав собирается внести изменения в свои приказы № 206н от 02.05.2023 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием» и № 72н от 19.02.2024. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 15 июня.

Приказ № 206н, в котором описаны квалификационные требования к фармацевтическим работникам с высшим образованием, действует до 1 сентября 2025 года. Авторы проекта документа предлагают сделать его бессрочным. Соответствующие изменения вносятся и в приказ № 72н, которым были утверждены изменения в приказ № 206н.

В пояснительной записке к проекту указано, что отмена срока действия приказа нужна для «недопущения пробела правового регулирования в части регламентирования квалификационных требований к медицинским ‎и фармацевтическим работникам».

Новые квалификационные требования к фармацевтическим работникам были утверждены в 2023 году. Согласно им специалисты по экономике и управлению фармацией могут выполнять все функции в аптеке без получения второго сертификата.