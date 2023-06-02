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Минздрав опубликовал новые...

Минздрав опубликовал новые квалификационные требования к фармацевтам

02.06.2023
19:05
Артем Косенок

Минздрав принял новые квалификационные требования к фармацевтическим работникам. Теперь специалисты по экономике и управлению фармацией могут выполнять все функции в аптеке без получения второго сертификата. Должность провизора-технолога будет актуальна только до 2025 года. 

Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения приняло новые квалификационные требования к фармацевтическим работникам с высшим образованием. Приказ № 206н от 02.05.2023 размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, в специальности «Управление и экономика фармации» (УЭФ) добавлен пункт о дополнительном профессиональном образовании. Директоры аптек, их заместители, заведующие структурным подразделением, провизоры и провизоры-технологи теперь обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

Сертификат УЭФ позволит специалисту выполнять все функции в аптеке, включая реализацию препаратов за первым столом. 

В специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» появились новые должности. Так, теперь повышение квалификации не реже одного раза в пять лет должны проходить провизоры и провизоры-технологи.

Также из специальности «Фармация» исключена должность провизор-технолог: теперь все работники называются провизоры. Кроме того, фраза о непрерывном повышении квалификации заменена на фразу о повышении квалификации не реже одного раза в пять лет.

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