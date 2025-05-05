Минздрав намерен ужесточить штрафы для выпускников медвузов за отказ от отработки

Минздрав разработал проект закона, которым предлагается внести изменения в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Общественное обсуждение документа продлится до 14 мая.

Авторы законопроекта предлагают дополнить закон об образовании новой статьей — «Особенности обучения по образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования и исполнения обязательств по осуществлению трудовой деятельности после обучения». Согласно ей, завершившие обучение за счет федерального, регионального либо местного бюджета граждане в течение года должны устроиться в организацию, которая оказывает медицинскую помощь по ОМС. Отработать там нужно в соответствии с полученной квалификацией по специальности не менее трех лет.

В случае неисполнения обязанности по отработке в течение установленного строка придется выплачивать компенсацию в трехкратном размере расходов на обучение. В феврале Минздрав предлагал установить штраф в двукратном размере от суммы, потраченной на обучение. Эти обязательства не распространяются на случаи, когда завершено целевое обучение или если студент продолжил обучаться по программам медицинского образования.

Правительство установит перечень специальностей, для которых устанавливаются обязательства, порядок и правила мониторинга трудоустройства после завершения обучения, а также механизм исчисления сроков и длительность трудовой деятельности.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что предлагаемые изменения принципиально отличаются от «советской модели распределения», которая подразумевала принудительное распределение в конкретную медицинскую организацию в определенный субъект страны и не предполагала выбора выпускника. В случае же целевого обучения студент должен трудоустроиться в определенную договором медорганизацию, но в ходе обучения может получать дополнительные социальные выплаты, стипендии от региональных органов государственной власти.

«Изменения, предусмотренные законопроектом, с одной стороны, формируют у выпускника обязательство по трудоустройству, а с другой стороны, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации», — указано в пояснительной записке.

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее «ФВ» показал результаты опроса среди провизоров и фармспециалистов об их отношении к введению обязательной отработки для выпускников вузов. Хотя идея получила поддержку, многие респонденты считают, что для решения проблемы кадрового дефицита необходимы комплексные меры, включая улучшение условий труда и предоставление социальных льгот. Аналогичную точку зрения высказывают и эксперты «ФВ», подчеркивая, что принудительная отработка не решит системных проблем отрасли.