Минздрав намерен уточнить правила аттестации фармработников

Министерство здравоохранения автоматизирует процедуру аттестации фармацевтических и медицинских работников. В частности, они теперь смогут подавать документы только через портал госуслуг или электронной почтой. Ранее их также можно было подать лично. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Он заменит собой действующий приказ Минздрава № 1083н от 22.11.2021. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.

Проект приказа разработан из-за необходимости исполнения поручения в части уточнения сроков проведения процедуры аттестации при направлении специалистом документов через портал госуслуг, говорится в пояснительной записке.

В порядок аттестации включены положения, относящиеся к организации делопроизводства при проведении аттестации — в части сроков и формы хранения документов, использования электронных ресурсов. Разграничены полномочия аттестационных комиссий по рассмотрению документов специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в организациях соответствующего уровня подчиненности.

В перечень документов, необходимых для прохождения аттестации, включен страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, а также в отношении педагогических и научных работников — копия договора об организации практической подготовки обучающихся с образовательной организацией, в которой работник осуществляет медицинскую или фармацевтическую деятельность.

Специалистам, претендующим на присвоение более высокой квалификационной категории, предоставлена возможность направления отчета, в том числе за период работы, который ранее оценивался при проведении аттестации. У тех специалистов, которые направляют документы через портал госуслуг, есть возможность в случае прохождения аккредитации в текущем или предшествующем году направлять для прохождения аттестации только документы, относящиеся к его профессиональной деятельности.

Проект приказа уточняет полномочия ответственного секретаря по направлению специалисту информации об отказе в присвоении квалификационной категории. Документ также определяет порядок проведения апелляции по итогам проведения аттестации.

Документ уточняет и актуализирует некоторые положения, относящиеся к самой процедуре проведения аттестации. В частности, уточнены требования для направления документов лицами, получившими медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях. Также уточнены положения, относящиеся к методическому сопровождению аттестации со стороны Минздрава.

Соответствующий орган государственной власти или организация, которыми создаются аттестационные комиссии, наделяются полномочиями на утверждение не только персонального состава аттестационной комиссии, но и положения об организации работы. В составы координационного комитета и экспертных групп включены должности заместителей ответственных секретарей с соответствующим функционалом.

Кроме того, уточнены функции председателя аттестационной комиссии, ответственного секретаря аттестационной комиссии, определены функции заместителей ответственных секретарей координационного комитета и экспертных групп. Документом определены требования к уровню образования и квалификации для лиц, включаемых в состав экспертной группы. Под исключение попадают ответственный секретарь и заместитель ответственного секретаря экспертной группы.