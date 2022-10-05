Минздрав намерен вносить сведения о фармацевтах в реестр медицинских работников

Сведения о фармацевтических организациях и их работниках намерены вносить в «Федеральный регистр медицинских работников». Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Он разработан Минздравом. Изменения намерены внести в Постановление Правительства № 140 от 09.02.2022. Также ведомство предлагает вносить в реестр данные об обучающихся по образовательным программам среднего и высшего профессионального фармацевтического образования.

На прошлой неделе стало известно, что Минздрав намерен сделать обязательным для получения лицензии внесение данных о фармработниках в «Федеральный регистр медицинских работников». Как писал «ФВ», документ также предлагается распространить на изготовление радиофармацевтических препаратов. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, включат новый вид деятельности «Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения» и добавят лицензионные требования для этой деятельности.