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Минздрав намерен вносить...

Минздрав намерен вносить сведения о фармацевтах в реестр медицинских работников

05.10.2022
18:04
Артем Косенок

Минздрав намерен вносить сведения о фармацевтических организациях и их сотрудниках в реестр медицинских работников. В него также включат данные о студентах.  

Фото: prostooleh/ru.freepik.com

Сведения о фармацевтических организациях и их работниках намерены вносить в «Федеральный регистр медицинских работников». Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Он разработан Минздравом. Изменения намерены внести в Постановление Правительства № 140 от 09.02.2022. Также ведомство предлагает вносить в реестр данные об обучающихся по образовательным программам среднего и высшего профессионального фармацевтического образования.

На прошлой неделе стало известно, что Минздрав намерен сделать обязательным для получения лицензии внесение данных о фармработниках в «Федеральный регистр медицинских работников». Как писал «ФВ», документ также предлагается распространить на изготовление радиофармацевтических препаратов. В перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность, включат новый вид деятельности «Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения» и добавят лицензионные требования для этой деятельности.

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