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Минздрав назвал невозможным...

Минздрав назвал невозможным объединение медицинских аптек с ветеринарными

22.02.2024
11:44
Коблова Дина
Владельцы аптек вновь попросили разрешить им продажу ветеринарных препаратов. В Россельхознадзоре не возражают против предложения. В Минздраве не одобрили инициативу из-за различия требований к медицинским и ветеринарным аптекам. 
Фото: Ринат Васбеев

Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, «СоюзФарма» и «Деловая Россия» направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках, пишут «Известия». Поправки предложили внести в закон «Об обращении лекарственных средств» (61-ФЗ).

Владельцы бизнеса убеждены, что разделение продажи препаратов для животных и для людей «искусственно созданная дифференциация», которая неудобна потребителям. Однако в определении лекарственных средств этого разделения нет.

В законе также указано, что для аптечной организации нужно получать лицензию в Росздравнадзоре, а для ветеринарной в Россельхознадзоре. При этом фармацевтические сотрудники имеют право работать в обоих типах аптек. По мнению ассоциаций, требования к аптекам с препаратами медицинского назначения выше, поэтому они смогут безопасно продавать лекарства и для животных.

В пресс-службе Россельхознадзора изданию заявили, что не возражают против предложения, если условия лицензирования ветеринарных препаратов останутся прежними. В Минздраве же ответили, что практика совместной продажи лекарств для медицинского и ветеринарного применения не распространена в мире. Требования к помещениям, оборудованию и персоналу также различны, а от соблюдения этих правил зависят здоровье и жизнь граждан.

«Поэтому продажа в аптечной организации в рамках одной лицензии как препаратов для медицинского применения, так и препаратов для ветеринарного применения невозможна», — указали в Минздраве.

В 2021 году «СоюзФарма» уже обращалась с подобным предложением в Госдуму, ссылаясь на небольшое количество ветеринарных аптек на рынке. Просьбу аптек отклонили. Повторное обращение направили в октябре 2023 года. Исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова в разговоре с «ФВ» высказала убеждение в том, что инициативу примут в течение нескольких лет. В России порядка 80 млн домашних животных и 7,6 тыс. ветеринарных аптек. По мнению эксперта, этого количества организаций недостаточно для удовлетворения нужд населения. 

Представители сегмента ветеринарии в свою очередь выступили против идеи разрешить обычным аптекам торговать лекарствами для животных. По словам генерального директора Союза предприятий зообизнеса Татьяны Колчановой, такая мера приведет лишь к уменьшению количества точек продажи ветпрепаратов.

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