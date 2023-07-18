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Минздрав назвал подпадающие...

Минздрав назвал подпадающие под особый контроль препараты для аборта

18.07.2023
16:45
Артем Косенок
Минздрав дополнил предлагаемый перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, тремя препаратами. Два из них используют для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Ожидается, что документ в случае принятия вступит в силу с апреля 2024 года.
Фото: Артем Косенок

Минздрав внес мизопростол и мифепристон в предлагаемый перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Эти средства используются для медикаментозного прерывания беременности. Перечень также пополнит циклопентолат, пишет «Медицинский вестник». Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 апреля 2024 года и будет действовать до 1 апреля 2030 года.

Комбинация мизопростола и мифепристона используется в основном для прерывания беременности, однако в небольших дозировках мифепристон также используется для экстренной контрацепции (например, в препарате «Женале»). Купить можно только последний вариант, продажа же препаратов с высокой дозировкой, с помощью которых можно осуществить прерывание беременности, даже по рецепту невозможна — такие таблетки могут выдаваться только врачом в медучреждении с последующим наблюдением за пациентом. В проекте приказа Минздрава никаких указаний на дозировку мифепристона нет — это значит, что под усиленный контроль попадут и посткоитальные контрацептивы.

Ранее на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в отношении таких препаратов должен быть предметно-количественный учет, так как в ведомстве видят, что есть злоупотребление по этом направлению. 

«Проект приказа разработан, мы разослали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии. Мы будем настаивать и все делать, чтобы его принять до конца года», — отметил министр.

По словам министра, препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.

По данным аналитической компании AlphaRM, в 2022 году продажи мифепристона на фармрынке (учитываются и розничные продажи в аптеках, и госзакупки) составили 915,8 тыс. упак. на 711,9 млн руб., циклопентолата — 154,6 тыс. упак. на 88,2 млн руб., мизопростола — 281,6 тыс. упак. на 56,3 млн руб. Средняя цена мифепристона в прошлом году была 777,4 руб. за упаковку, циклопентолата — 570,6 руб., мизопростола — 199,8 руб.

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