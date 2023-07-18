Минздрав назвал подпадающие под особый контроль препараты для аборта

Минздрав внес мизопростол и мифепристон в предлагаемый перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Эти средства используются для медикаментозного прерывания беременности. Перечень также пополнит циклопентолат, пишет «Медицинский вестник». Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 апреля 2024 года и будет действовать до 1 апреля 2030 года.

Комбинация мизопростола и мифепристона используется в основном для прерывания беременности, однако в небольших дозировках мифепристон также используется для экстренной контрацепции (например, в препарате «Женале»). Купить можно только последний вариант, продажа же препаратов с высокой дозировкой, с помощью которых можно осуществить прерывание беременности, даже по рецепту невозможна — такие таблетки могут выдаваться только врачом в медучреждении с последующим наблюдением за пациентом. В проекте приказа Минздрава никаких указаний на дозировку мифепристона нет — это значит, что под усиленный контроль попадут и посткоитальные контрацептивы.

Ранее на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в отношении таких препаратов должен быть предметно-количественный учет, так как в ведомстве видят, что есть злоупотребление по этом направлению.

«Проект приказа разработан, мы разослали его в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, они дали нам свои комментарии. Мы будем настаивать и все делать, чтобы его принять до конца года», — отметил министр.

По словам министра, препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях.