Минздрав не видит проблем с поставками лекарств для «Круга добра» из-за антироссийских санкций

Сложностей с обеспечением пациентов фонда «Круг добра» лекарствами нет, рассказал министр здравоохранения . «Лекарственные препараты все поставляются, были на определенном этапе сложности логистические, связанные с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает, препараты имеются, в том числе и в запасе. Поэтому сегодня никаких сложностей нет, но мы эту проблему держим под особым контролем, она является для нас крайне важной», — сказал он (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что российские производители уже проводят клинические исследования аналогов препаратов, используемых фондом «Круг добра».

Накануне в фонде сообщили о проблемах при закупке лекарств. Из-за санкций поставки некоторых препаратов задерживаются, что угрожает непрерывному обеспечению детей лекарствами. «Мы по-прежнему находим решения по поставке препаратов. Но санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию, заставило поставщиков фармацевтической продукции серьезно пересмотреть схему оплаты, логистику поставок. В результате увеличились и сроки поставок, это серьезный риск для стабильного обеспечения <...> непрерывности терапии», — отметили в пресс-службе фонда.