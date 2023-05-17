Минздрав обновил критерии для проверки аптек

Минздрав опубликовал приказ № 148н от 07.04.2023 о перечне индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. Документ размещен накануне, 16 мая, на портале правовой информации.

В начале марта ведомство опубликовало соответствующий проект. Предполагалось, что определять корректность работы аптек и фармскладов будут по трем индикаторам. В итоговую версию вошел только один из них.

Так, согласно принятому документу, риски проведения проверок повышаются, если регулятор выявит в аптеке рост в два и более раза приобретения и продажи лекарств из списка предметно-количественного учета в сравнении с другими аптеками региона. Для сравнения будут брать поквартальные показатели оборота учетных лекарств за текущий и предыдущий кварталы.

В декабре 2021 года Минздрав утвердил новый перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при госконтроле при обращении лекарств. Так, согласно принятым изменениям, будет учитываться информация от зарубежных регуляторов.

Тогда же был отменен приказ Минздрава № 893н. Он утверждал индикатор риска, который мог привести к внеплановой проверке, как двукратный и более рост количества приобретенных и отпущенных аптекой лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.