Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 с учетом коинфекции вирусами гриппа

Минздрав России опубликовал 17-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом на совещании с президентом сообщил глава министерства Михаил Мурашко. Он отметил, что основная доля заболеваний гриппом приходится на H1N1. Кроме того идет подъем заболеваемости по COVID-19.

«По новому варианту коронавируса – «цербер»: он действительно характеризуется более высокой заразностью. Изменяется тактика ведения этих пациентов, особенно при применении моноклональных антител. Поэтому с учетом гриппа и COVID нами выпущена 17-я версия методических рекомендаций, которая учитывает все особенности ведения пациентов, в том числе применение препаратов, которые могут действовать и на грипп, и на коронавирус в случае микст-инфекции, — сказал министр. — Готовясь к подъему заболеваемости, мы провели расчеты необходимой дополнительной потребности по лекарственным препаратам. Сегодня Минпромторг и Росздравнадзор активно мониторят ситуацию, дают задания в случае необходимости по дополнительной поставке лекарственных препаратов. В медицинских организациях препараты в стационарах присутствуют».

17-я версия временных методических рекомендаций

Согласно новой версии рекомендаций Минздрава, в период сезонного подъема заболеваемости всех пациентов с признаками ОРВИ рекомендуется тестировать на наличие COVID-19 и гриппа. При появлении новых респираторных симптомов у пациентов с коронавирусной инфекцией следует проводить обследование на вирус гриппа, пишет «Медицинский вестник».

В Минздраве отметили, что ремдесивир не обладает активностью в отношении вирусов гриппа. Взаимодействие между ремдесивиром и осельтамивиром не выявлено, в связи с чем одновременное назначение этих препаратов считается безопасным.

При этом кортикостероиды, которые применяют при лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции, могут продлевать репликацию вируса гриппа и ухудшать прогноз заболевания. Однако польза их использования при тяжелом течении COVID-19 перевешивает возможный риск.

В новую версию документа Минздрав добавил раздел, посвященный лечению заболеваний печени у пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечено, что хронические заболевания печени не повышают риск заражения коронавирусом. Однако у пациентов с циррозом существенно повышен риск смерти в случае заболевания COVID-19.

Условия назначения молнупиравира, ремдесивира, нирматрелвира/ритонавира и моноклональных антител при хронических заболеваниях печени такие же, как и в остальных случаях, отмечено в документе. Однако пациентам с циррозом с признаками декомпенсации назначения нирматрелвира следует избегать.

Использование янус-киназ пациентами с циррозом печени возможно при постоянном контроле печеночных показателей. Назначать антагонисты рецепторов ИЛ-6 при хронических заболеваниях печени также следует с осторожностью и под контролем лабораторных показателей.

Перед назначением любого нового препарата следует определить его совместимость с медикаментами, которые используются для лечения хронических заболеваний печени.

В предыдущий раз документ обновлялся в августе.

О вакцинации и тестировании

Массовая иммунизация в России завершена, сейчас пройти вакцинацию гриппом можно индивидуально по назначению врача, отметила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам вирус гриппа H1N1 совпадает с вакцинным штаммом. Он не изменил своей чувствительности к тем лекарственным препаратам, которые производятся в России и являются специфичными именно для этого вируса гриппа, сказала она. Всего с сентября было привито почти 52% населения (75 млн человек) при плановых показателях — не менее 60%, а в группах риска — 75%.

«Нам очень важно сегодня различать COVID, грипп и другие вирусные инфекции, потому что лечение принципиально противоположное. Если лечить грипп – нужна одна схема, если лечить COVID – другая схема, и здесь нельзя ошибиться», — сказала Попова.

По ее словам, оперативный штаб 9 декабря принял решение проводить массовое тестирование на грипп, «у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», по той же схеме, которая была принята для тестирования на COVID-19. «Мы вносим изменения в постановление Главного государственного санитарного врача, чтобы это решение было правовым, и сегодня уже внесли это в Министерство юстиции, ждем регистрации», — сказала глава Роспотребнадзора.