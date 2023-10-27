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Минздрав добавил в рекомендации по лечению COVID-19 детский «Спутник» и два лекарства

27.10.2023
09:22
Надежда Синицына
Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Для профилактики рекомендуется использовать «Гам-КОВИД-Вак-Д». В схемы лечения включены тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат и комбинации дииндолилметана и рыбьего жира из печени тресковых рыб. 
Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Минздрав опубликовал 18-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Предыдущая версия рекомендаций вышла в декабре 2022 года.

В документе отмечается, что в мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения оценила эпидемическую ситуацию по COVID-19 как благоприятную и сообщила о завершении пандемии. Сейчас коронавирусная инфекция приобретает черты сезонной, подчеркивается в руководстве.

Патогенетическое лечение

Минздрав добавил две рекомендации в раздел патогенетического лечения COVID-19. Эксперты рекомендуют использовать тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат в комплексной терапии. По их данным, при использовании препарата у пациентов снижается длительность симптомов заболевания. Лекарственное средство назначают внутримышечно в дозе 1,16 мг или ингаляционно по 11,6 мг один раз в сутки в течение десяти дней.

Также Минздрав включил в документ рекомендацию по использованию комбинации дииндолилметана и рыбьего жира из печени тресковых рыб для предотвращения появления или прогрессирования дыхательной недостаточности у пациентов со среднетяжелой и тяжелой коронавирусной пневмонией. Кроме того, использование этого средства сокращает продолжительность лихорадочного периода и ускоряет нормализацию маркеров воспаления, сказано в руководстве. Препарат назначают перорально три раза в день по четыре капсулы в течение первых двух суток после выявления заболевания, а затем по две капсулы дважды в день еще пять дней.

Особые группы пациентов

В раздел «Особые группы пациентов» добавлена информация по лечению коронавирусной инфекции у пациентов с бронхиальной астмой и туберкулезом. При выявлении COVID-19 у пациента с бронхиальной астмой следует продолжать базисную терапию в том же объеме, включая применение кортикостероидов. Также следует продолжать прием биологических препаратов.

Последствия заражения COVID-19 при туберкулезе до конца не изучены. Чтобы исключить развитие сочетанной патологии и наличие туберкулезной инфекции при подозрении на COVID-19, эксперты предлагают проводить обследование на туберкулез одновременно с тестированием на коронавирусную инфекцию. Для выявления туберкулеза предлагается использовать лабораторные тесты на высвобождение гамма-интерферона, для проведения которых необходимо посетить лабораторию только один раз. В случае возникновения лимфопении при COVID-19 наилучшим методом для выявления туберкулеза служит ELISPOT.

Также в документе подробно рассматриваются особенности ведения пациентов с заболеваниями системы крови и реципиентов гемопоэтических стволовых клеток крови. В случае подтвержденного диагноза COVID-19 им рекомендуется прервать противоопухолевое лечение до регресса пневмонии, улучшения течения коронавирусной инфекции и получения отрицательного результата ПЦР.

При поражениях легких и проведении бронхоальвеолярного лаважа необходимо убедиться в отсутствии РНК вируса в лаважной жидкости. При прогрессировании заболевания возможно продолжение химиотерапии с использованием наиболее щадящих схем. Лечение COVID-19 следует проводить в соответствии с общими рекомендациями при более тщательном мониторинге состояния пациентов. Необходимо учитывать возможность развития тромбоцитопении.

Специфическая и неспецифическая профилактика

Для профилактики коронавирусной инфекции у детей от 6 до 11 лет рекомендуется использовать комбинированную векторную вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Д». Препарат был одобрен Минздравом в апреле этого года. В вакцине содержится 1/10 дозы «Спутника V», применяемого для взрослых.

Также в документ добавлены сведения об исследовании препарата AZD3152, который представляет собой второе поколение моноклональных антител и обеспечивает противовирусную активность против новых вариантов SARS-CoV-2. Для оценки безопасности и эффективности препарата проходит международное исследование SUPERNOVA среди пациентов с первичным и вторичным иммунодефицитом. В России AZD3152 изучают в ходе исследования NOVELLA.

Кроме того, в документ добавлен новый раздел, в котором рассматривается неспецифическая медикаментозная профилактика коронавирусной инфекции двуспиральной РНК натриевой солью и азоксимера бромидом.

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