Минздрав обновил состав Совета по этике
Минздрав утвердил Приказ № 159 от 01.04.2025, которым вносятся изменения в состав Совета по этике. Документ был опубликован на сайте министерства в разделе документов. Приказ вступил в законную силу.
Состав Совета по этике был утвержден Приказом Минздрава России № 294 от 28.04.2022. В него включили:
- д.ю.н., директора, заведующую кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института Томского университета Ольгу Андрееву;
- эксперта-аналитика Управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Жанну Галееву;
- главного научного сотрудника Лаборатории лекарственной токсикологии Института экспериментальной кардиологии им. В.Н. Смирнова НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Владимира Гуреева;
- д.м.н., проректора, заведующего кафедрой фармакологии Российского университета медицины Андрея Заборовского;
- д.м.н., профессора, заведующего кафедрой педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Анатолия Корсунского;
- д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Светлану Полякову;
- д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Елену Удут.
Исключили из состава совета:
- Надежду Волченко,
- Татьяну Гуськову,
- Андрея Дурнева,
- Николая Журилова,
- Лидию Ильенко,
- Александра Кинзирского,
- Александра Мохова,
- Ирину Мясникову,
- Наталью Седову.
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Совет по этике проводит экспертизу обоснованности клинических исследований новых лекарственных препаратов, включая средства, предназначенные для применения в особых условиях.
Ранее Минздрав признал утратившим силу Приказ № 58н от 08.02.2013 «Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения медицинских изделий». Документ № 24н от 22.01.2025 был опубликован на портале правовой информации.
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