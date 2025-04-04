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Минздрав обновил состав...

Минздрав обновил состав Совета по этике

04.04.2025
12:56
Дина Коблова
Минздрав утвердил изменения в составе Совета по этике. В обновленный состав вошли семь новых членов, включая ведущих юристов, фармакологов и медицинских экспертов. Девять участников были исключены.
Фото: 123rf.com

Минздрав утвердил Приказ № 159 от 01.04.2025, которым вносятся изменения в состав Совета по этике. Документ был опубликован на сайте министерства в разделе документов. Приказ вступил в законную силу.

Состав Совета по этике был утвержден Приказом Минздрава России № 294 от 28.04.2022. В него включили:

  • д.ю.н., директора, заведующую кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института Томского университета Ольгу Андрееву;
  • эксперта-аналитика Управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Жанну Галееву;
  • главного научного сотрудника Лаборатории лекарственной токсикологии Института экспериментальной кардиологии им. В.Н. Смирнова НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Владимира Гуреева;
  • д.м.н., проректора, заведующего кафедрой фармакологии Российского университета медицины Андрея Заборовского;
  • д.м.н., профессора, заведующего кафедрой педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Анатолия Корсунского;
  • д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Светлану Полякову;
  • д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Елену Удут.

Исключили из состава совета:

  • Надежду Волченко,
  • Татьяну Гуськову,
  • Андрея Дурнева,
  • Николая Журилова,
  • Лидию Ильенко,
  • Александра Кинзирского,
  • Александра Мохова,
  • Ирину Мясникову,
  • Наталью Седову.

Совет по этике проводит экспертизу обоснованности клинических исследований новых лекарственных препаратов, включая средства, предназначенные для применения в особых условиях.

Ранее Минздрав признал утратившим силу Приказ № 58н от 08.02.2013 «Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения медицинских изделий». Документ № 24н от 22.01.2025 был опубликован на портале правовой информации.

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