Минздрав обновил состав Совета по этике

Минздрав утвердил Приказ № 159 от 01.04.2025, которым вносятся изменения в состав Совета по этике. Документ был опубликован на сайте министерства в разделе документов. Приказ вступил в законную силу.

Состав Совета по этике был утвержден Приказом Минздрава России № 294 от 28.04.2022. В него включили:

д.ю.н., директора, заведующую кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института Томского университета Ольгу Андрееву ;

; эксперта-аналитика Управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Жанну Галееву ;

; главного научного сотрудника Лаборатории лекарственной токсикологии Института экспериментальной кардиологии им. В.Н. Смирнова НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Владимира Гуреева ;

; д.м.н., проректора, заведующего кафедрой фармакологии Российского университета медицины Андрея Заборовского ;

; д.м.н., профессора, заведующего кафедрой педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Анатолия Корсунского ;

; д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Светлану Полякову ;

; д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Елену Удут.

Исключили из состава совета:

Надежду Волченко ,

, Татьяну Гуськову ,

, Андрея Дурнева ,

, Николая Журилова ,

, Лидию Ильенко ,

, Александра Кинзирского ,

, Александра Мохова ,

, Ирину Мясникову ,

, Наталью Седову.

Совет по этике проводит экспертизу обоснованности клинических исследований новых лекарственных препаратов, включая средства, предназначенные для применения в особых условиях.

Ранее Минздрав признал утратившим силу Приказ № 58н от 08.02.2013 «Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения медицинских изделий». Документ № 24н от 22.01.2025 был опубликован на портале правовой информации.