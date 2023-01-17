Минздрав оценит целесообразность пересмотра госпошлин за внесение изменений в регдосье

Министерство здравоохранения проводит работу по оценке целесообразности пересмотра государственных пошлин в сфере обращения лекарственных средств. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что именно Минздрав был инициатором увеличения стоимости пошлин, объяснив это тем, что они не пересматривались с 2015 года. «При этом за семь лет произошло значимое удорожание расходных материалов и реактивов, повысилась технологическая сложность проводимых экспертиз за счет поступления более современных и сложных лекарственных средств для медицинского применения», — пояснили в министерстве.

Так, за 2021 год доходы бюджета от госпошлин по направлению проведения экспертизы препаратов по национальному законодательству и в рамках процедур Евразийского экономического союза не покрывали расходов, а недостаток средств составил треть от доходной части, добавили в Минздраве.

При этом в 2021 году Минздрав вернул в бюджет 70 млрд руб., которые не смог освоить, указывали на встрече в Комитете Государственной думы по защите конкуренции, которая прошла в декабре прошлого года и была посвящена вопросу возможного пересмотра размера госпошлин. На ней присутствовали в том числе представители Минфина, Минздрава, ФАС и Минпромторга, а также производителей.

О том, какие варианты решения вопроса с госпошлинами обсуждались в Думе, читайте в материале «ФВ» № 1 (1100) «Поддержали советом».