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Минздрав оценит целесообразность...

Минздрав оценит целесообразность пересмотра госпошлин за внесение изменений в регдосье

17.01.2023
16:17
Маргарита Грошева

В январе Минздрав выдал рекомендацию по экономии на пошлинах за внесение изменений в регдосье. Он посоветовал объединять несколько изменений в один пакет и оплачивать за них одну пошлину. Но в условиях санкций и постоянных изменений логистики производители не могут прогнозировать все возможные изменения. Минздрав заверил, что продолжает проработку возможного снижения размера госпошлин.

Фото: Pixabay.com

Министерство здравоохранения проводит работу по оценке целесообразности пересмотра государственных пошлин в сфере обращения лекарственных средств. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что именно Минздрав был инициатором увеличения стоимости пошлин, объяснив это тем, что они не пересматривались с 2015 года. «При этом за семь лет произошло значимое удорожание расходных материалов и реактивов, повысилась технологическая сложность проводимых экспертиз за счет поступления более современных и сложных лекарственных средств для медицинского применения», — пояснили в министерстве.

Так, за 2021 год доходы бюджета от госпошлин по направлению проведения экспертизы препаратов по национальному законодательству и в рамках процедур Евразийского экономического союза не покрывали расходов, а недостаток средств составил треть от доходной части, добавили в Минздраве.

При этом в 2021 году Минздрав вернул в бюджет 70 млрд руб., которые не смог освоить, указывали на встрече в Комитете Государственной думы по защите конкуренции, которая прошла в декабре прошлого года и была посвящена вопросу возможного пересмотра размера госпошлин. На ней присутствовали в том числе представители Минфина, Минздрава, ФАС и Минпромторга, а также производителей.

О том, какие варианты решения вопроса с госпошлинами обсуждались в Думе, читайте в материале «ФВ» № 1 (1100) «Поддержали советом».

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17.01.2023
Поддержали советом
Рынок не может добиться снижения госпошлин за регистрацию и внесение изменений в регдосье
№1 (1100)

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