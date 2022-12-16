Минздрав одобрил новый препарат для лечения ВИЧ каботегравир

Компания ViiV Healthcare получила регистрационное удостоверение на препарат «Вокабриа», применяющийся в качестве средства доконтактной профилактики ВИЧ пролонгированного действия. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство выпускается во флаконах, содержащих суспензию для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением в двух разных дозах – 400 и 600 мг.

«Вокабриа» (МНН каботегравир) – это противовирусное средство, которое относится к группе ингибиторов интегразы. Каботегравир назначают для лечения ВИЧ-инфекции в комбинации с другим противовирусным препаратом — рилпивирином, сказано в документе, опубликованном в ГРЛС. В нем также описаны две разные схемы применения препарата. При первой схеме лекарство вводится внутримышечно один раз в месяц, при второй – каждые два месяца. От выбранной схемы будет зависеть дозировка обоих препаратов (каботегравира и рилпивирина). Рилпивирин в комбинации также должен применяться в инъекционной форме. В российском реестре рилпивирин зарегистрирован только в виде таблеток.

В качестве противопоказаний к применению лекарства указана гиперчувствительность к компонентам препарата. Также его нельзя применять вместе с некоторыми противосудорожными или противотуберкулезными средствами, которые перечислены в документе. В отдельном пункте оговаривается, что «Вокабриа» не предотвращает передачу ВИЧ-инфекции без соблюдения мер предосторожности.

«Вокабриа» в виде таблеток был одобрен FDA в 2021 Году. Регулятор также одобрил препарат, сочетающий в себе каботегравир и рилпивирин, под названием Cabenuva. В России данное лекарство не зарегистрировано.

Ранее «ФВ» писал, что ВОЗ рекомендовала каботегравир в качестве средства доконтактной профилактики ВИЧ. Исследования в группах риска показали, что каботегравир пролонгированного действия на 79% эффективнее снижает вероятность передачи ВИЧ в сравнении с пероральными средствами.