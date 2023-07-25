Минздрав одобрил новый препарат для лечения ВИЧ

Компания ViiV Healthcare получила регистрационное удостоверение на препарат «Рукобиа» для лечения ВИЧ. Лекарство показано для применения в комбинации с другими противовирусными препаратами у пациентов, которые перестали отвечать на стандартные антиретровирусные препараты. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Лекарство выпускается в таблетках с пролонгированным высвобождением в дозировке 600 мг. Производителем препарата выступает итальянская «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А».

Фостемсавир — это первый в своем классе ингибитор прикрепления ВИЧ. Блокируя рецептор gp120 вируса, препарат предотвращает первоначальное прикрепление вируса к CD4+ T-клетке хозяина и проникновение в иммунную клетку хозяина. Фостемсавир снижает вирусную нагрузку в организме.

Запрещается одновременный прием фостемсавира с некоторыми противосудорожными, онкологическими препаратами, а также с рифампицином для лечения туберкулеза, указано в инструкции по медицинскому применению. «Рукобиа» применяется по одной таблетке два раза в сутки. Неизвестно, безопасен ли «Рукобиа» детям, кормящим и беременным женщинам.

В инструкции также перечислены наиболее частые побочные реакции. Это — тошнота, рвота, диарея и некоторые другие.

FDA одобрило фостемсавир в 2020 году. Регулятор одобрил препарат на основе данных клинического исследования (NCT02362503), в котором участвовали взрослые с инфекцией ВИЧ-1, ранее проходившие терапию.

В 2019 году ViiV Healthcare объявила о положительных 96-недельных результатах III фазы исследования BRIGHTE по изучению фостемсавира у взрослых, получавших интенсивное лечение с ВИЧ-1-инфекцией. В рандомизированной когорте показатели вирусологической супрессии и иммунологического ответа увеличились с 48 по 96 неделю в популяции с множественной лекарственной устойчивостью.