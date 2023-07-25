Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав одобрил новый...

Минздрав одобрил новый препарат для лечения ВИЧ

25.07.2023
11:28
Вероника Догузова
Минздрав одобрил новый препарат «Рукобиа» (МНН фостемсавир) от компании ViiV Healthcare. Лекарство применяется для лечения ВИЧ-инфекции. В США препарат был одобрен в 2020 году.
Фото: Догузова Вероника

Компания ViiV Healthcare получила регистрационное удостоверение на препарат «Рукобиа» для лечения ВИЧ. Лекарство показано для применения в комбинации с другими противовирусными препаратами у пациентов, которые перестали отвечать на стандартные антиретровирусные препараты. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Лекарство выпускается в таблетках с пролонгированным высвобождением в дозировке 600 мг. Производителем препарата выступает итальянская «ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А».

Фостемсавир — это первый в своем классе ингибитор прикрепления ВИЧ. Блокируя рецептор gp120 вируса, препарат предотвращает первоначальное прикрепление вируса к CD4+ T-клетке хозяина и проникновение в иммунную клетку хозяина. Фостемсавир снижает вирусную нагрузку в организме.

Запрещается одновременный прием фостемсавира с некоторыми противосудорожными, онкологическими препаратами, а также с рифампицином для лечения туберкулеза, указано в инструкции по медицинскому применению. «Рукобиа» применяется по одной таблетке два раза в сутки. Неизвестно, безопасен ли «Рукобиа» детям, кормящим и беременным женщинам.

В инструкции также перечислены наиболее частые побочные реакции. Это — тошнота, рвота, диарея и некоторые другие.

FDA одобрило фостемсавир в 2020 году. Регулятор одобрил препарат на основе данных клинического исследования (NCT02362503), в котором участвовали взрослые с инфекцией ВИЧ-1, ранее проходившие терапию.

В 2019 году ViiV Healthcare объявила о положительных 96-недельных результатах III фазы исследования BRIGHTE по изучению фостемсавира у взрослых, получавших интенсивное лечение с ВИЧ-1-инфекцией. В рандомизированной когорте показатели вирусологической супрессии и иммунологического ответа увеличились с 48 по 96 неделю в популяции с множественной лекарственной устойчивостью.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.