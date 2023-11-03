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Минздрав одобрил новый...

Минздрав одобрил новый препарат для терапии рака печени

03.11.2023
16:03
Вероника Догузова
Минздрав одобрил препарат AstraZeneca для пациентов с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком. Тремелимумаб в комбинации с дурвалумабом был одобрен в США для этого показания в октябре 2022 года.
Фото: Догузова Вероника

Компания AstraZeneca получила регистрационное удостоверение на препарат «Имджудо» (МНН тремелимумаб). Препарат применяется в комбинации с дурвалумабом для терапии неоперабельного гепатоцеллюлярного рака (нГЦР). Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл. Он противопоказан детям, беременным и кормящим женщинам.

Тремелимумаб — человеческое моноклональное антитело. Этот препарат подавляет активность CTLA-4, способствуя активации Т-лимфоцитов, инициируя иммунный ответ на опухоль и стимулируя гибель опухолевых клеток.

В марте текущего года комбинация иммунотерапевтических препаратов дурвалумаб и тремелимумаб компании AstraZeneca зарегистрирована в Европейском союзе (ЕС) для лечения распространенных форм рака печени и легкого, а именно неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) и немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Решения основаны на результатах исследований III фазы HIMALAYA и POSEIDON, показавших значимое увеличение выживаемости при этих заболеваниях.

Ранее в октябре 2022 года тремелимумаб в сочетании с дурвалумабом был одобрен FDA для лечения нГЦК.

Эффективность терапии оценивалась в рандомизированном открытом многоцентровом исследовании HIMALAYA у пациентов с подтвержденной нГЦК. В ходе исследования пациентам однократно вводили тремелимумаб (300 мг) и дурвалумаб (1500 мг) с последующим введением дурвалумаба 1 раз в 4 недели. Применение этого режима позволило значимо снизить риск летального исхода по сравнению с терапией сорафенибом — на 22%.

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