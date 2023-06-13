Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав одобрил отечественный...

Минздрав одобрил отечественный НПВП для парентерального введения парекоксиб

13.06.2023
10:26
Вероника Догузова

Минздрав одобрил нестероидный противовоспалительный препарат «Парекоксиб» от компании «Промомед Рус». В настоящий момент это единственный инъекционный селективный ингибитор ЦОГ-2 в России. В 2020 году из реестра был исключен препарат с МНН парекоксиб «Династат» от компании Pfizer.

Компания «Промомед Рус» получила регистрационное удостоверение на «Парекоксиб». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат показан в качестве обезболивающего средства для краткосрочного уменьшения послеоперационной боли. В организме парекоксиб гидролизуется с образованием вальдекоксиба, который избирательно действует на источник боли и практически не оказывает влияния на физиологические процессы в тканях. Благодаря избирательному действию и отсутствию влияния на слизистую оболочку желудка и кишечника частота язв и эрозий ЖКТ при применении парекоксиба ниже, чем при использовании неселективных НПВП.

Лекарство выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. По данным реестра, производитель – АО «Биохимик».

Парекоксиб – это нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), обладающий обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.

Наиболее серьезные побочные реакции, перечисленные в инструкции по медицинскому применению, это: признаки инфаркта миокарда, тромбоэмболии, ангионевротического отека и др.

Парекоксиб противопоказан до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.

Согласно данным ГРЛС, в России в 2009 году был зарегистрирован препарат «Династат» (МНН парекоксиб) от компании Pfizer, также в инъекционной форме. Позже, в 2020 году, он был отозван из реестра в связи с продолжительным отсутствием поставок препарата на российский рынок, как сообщили в компании. Тогда он вошел в число лекарств, не имеющих действующих аналогов в Госреестре ЛС.

«Промомед Рус» дважды подавал документы на регистрацию парекоксиба в Минздрав, в 2019 и 2020 годах.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.