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Минздрав одобрил отечественный...

Минздрав одобрил отечественный дженерик «Цетротида»

22.11.2023
18:54
Вероника Догузова
Минздрав одобрил «Цетрореликс» от российской компании «АйВиФарма». Препарат применяется в практике вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В России также одобрен оригинальный цетрореликс «Цетротид» от Merck KGaA.
Фото: Freepik

Компания «АйВиФарма», соучредителем которой выступает основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, получила регистрационное удостоверение на препарат «Цетрореликс» (МНН цетрореликс). Препарат применяется у пациенток, которым проводят экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Производителем препарата на сайте ГРЛС указаны две компании. Одна из них китайская «Нанкин Кинг-Френд Биокемикал Фармасьютикал Ко., Лтд», другая отечественная — ООО «Завод Медсинтез».

Цетрореликс — это аналог гонадотропин-рилизинг гормона (ГиРГ). Препарат связывается с рецепторами мембран клеток гипофиза и конкурентно тормозит связывание эндогенного ГиРГ этими рецепторами. У женщин цетрореликс вызывает задержку подъема уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) и, следовательно, овуляции, указано в инструкции для медицинского применения. Препарат применяют для предотвращения преждевременной овуляции у пациенток при контролируемой стимуляции овуляции для получения яйцеклеток при ВРТ.

В России также зарегистрирован оригинальный препарат «Цетротид» от Merck KGaA.

«АйВиФарма» – российская биотехнологическая компания, которая занимается разработкой лекарственных средств для репродукции человека. Ранее, в 2019 году, компания также получила регудостоверение на препарат «Примапур» (МНН фоллитропин альфа). Это биоаналог препарата «ГОНАЛ-ф» также от Merck KGaA. Он применяется для стимуляции овуляции при ЭКО. На сайте компании также есть информация о том, что исследуется биоаналог препарата хориогонадотропин альфа, который также применяется при ЭКО. В госреестре с этим действующим веществом зарегистрирован препарат «Овитрель» производства Merck.

В начале текущего года «ФВ» писал, что межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения, включила в список таких препаратов 86 позиций, в числе которых присутствует цетрореликс.

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