Минздрав одобрил препарат для терапии миелофиброза «Инребик»

Компания BMS получила регистрационное удостоверение на препарат «Инребик» (МНН федратиниб). Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство применяют для терапии миелофиброза.

«Инребик» зарегистрирован в виде капсул в дозировке 100 мг. Производит препарат швейцарская компания Celgene International Sarl.

Федратиниб — это ингибитор янус-киназ (JAK) с более высокой ингибирующей активностью в отношении JAK2 по сравнению с другими членами семейства янус-ассоциированных киназ. В инструкции по медицинскому применению указано: препарат «Инребик» применяется для лечения связанных с основным заболеванием спленомегалии или симптомов первичного миелофиброза, а также вторичного миелофиброза.

Спленомегалия (увеличение селезенки) является одним из признаков миелофиброза. Миелофиброз — это заболевание костного мозга, при котором костный мозг замещается рубцовой тканью. Аномальный костный мозг больше не может производить достаточное количество нормальных клеток крови, в результате чего селезенка увеличивается. «Инребик» может уменьшить размер селезенки и облегчить симптомы заболевания, сказано в инструкции.

Рекомендуемая доза для приема лекарства — 400 мг в сутки (четыре капсулы по 100 мг).

Федратиниб противопоказан до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.

Наиболее частыми побочными реакциями после приема федратиниба отмечены: диарея, тошнота, анемия, рвота, утомляемость, тромбоцитопения, запор и др. Одним из самых опасных нежелательных явлений в инструкции указано поражение головного мозга (энцефалопатия). Может наблюдаться у одного человека из 10.

В августе 2019 года FDA одобрило федратиниб (Inrebic) для взрослых с первичным или вторичным миелофиброзом с промежуточным-2 или высоким риском.

Изначально fedratinib был разработан компанией TargeGen, которая была приобретена Sanofi в 2010 году. Компания Sanofi была вынуждена остановить клинические исследования препарата в 2013 году. Регулятор был обеспокоен профилем безопасности препарата, после того как во время исследования у некоторых испытуемых была выявлена смертельно опасная энцефалопатия Вернике. В 2017 году испытания возобновились.