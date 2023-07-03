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Минздрав одобрил препарат...

Минздрав одобрил препарат для терапии рака мочевого пузыря

03.07.2023
14:27
Вероника Догузова
Минздрав одобрил противоопухолевый препарат «Падцев Онко» (МНН энфортумаб ведотин). Это первый в своем классе препарат, применяющийся для терапии рака мочевого пузыря (уротелиальной карциномы). Он содержит конъюгат моноклонального антитела с лекарственным средством.

Компания Astellas Pharma получила регистрационное удостоверение на препарат «Падцев Онко». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство применяют для терапии рака мочевого пузыря.

«Падцев Онко» зарегистрирован в виде лиофилизата в дозировке 20 и 30 мг, из которого готовят раствор для инфузий.

Энфортумаб ведотин — конъюгат человеческого моноклонального антитела AGS-22 против нектина-4, несущий цитотоксический монометилауристатин Е (ММАЕ). Моноклональное антитело распознает определенные раковые клетки и доставляет к ним лекарственное вещество. Препарат показан для монотерапии рака мочевого пузыря (уротелиальной карциномы) у взрослых, указано в инструкции. «Падцев Онко» предназначен для пациентов с распространенными и неоперабельными опухолями.

Инфузия препаратом «Падцев Онко» длится примерно 30 минут. Дозировку подбирает врач.

Энфортумаб ведотин противопоказан до 18 лет, а также кормящим и беременным женщинам.

Наиболее частыми побочными реакциями после приема препарата отмечены: повышение уровня сахара крови (гипергликемия), нейропатия и мышечная слабость. Очень часто указаны нежелательные явления в виде тошноты, диареи, рвоты и др.

В США препарат был одобрен в 2019 году Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Это не первый в России препарат такого типа (конъюгат антитело-лекарственное средство). В стране также зарегистрированы некоторые другие, к примеру: «Адцетрис» (МНН брентуксимаб ведотин) — применятся для терапии лимфомы Ходжкина; «Кадсила» (МНН трастузумаб эмтанзин) — показан при раке молочной железы; «Биспонса» (МНН инотузумаб озогамицин), применяющийся для лечения острого лимфобластного лейкоза; препарат для лечения диффузной B-крупноклеточной лимфомы «Полайви» (МНН полатузумаб ведотин); также недавно был зарегистрирован препарат для лечения острого миелоидного лейкоза «Милотарг» (МНН гемтузумаб озогамицин).

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