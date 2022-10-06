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Минздрав одобрил проведение...

Минздрав одобрил проведение II/III фазы испытаний вакцины «Конвасэл»

06.10.2022
12:34
Вероника Догузова

Минздрав одобрил проведение II/III фазы испытаний субъединичной рекомбинантной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Конвасэл». Препарат разработан ФМБА и зарегистрирован в марте 2022 года. Согласно данным Росздравнадзора, препарат поступил в обращение 28 сентября.

Минздрав выдал разрешение на испытания субъединичной рекомбинантной вакцины «Конвасэл» для профилактики COVID-19. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется провести II/III фазу клинического исследования. В нем будут изучать иммуногенность, эффективность и безопасность вакцины у взрослых здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет.

В исследовании примут участие более 18 тыс. человек. Испытания планируется проводить на базе 15 медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Саратовской и Самарской областях. Исследование планируется закончить к концу 2026 года.

«Конвасэл» – это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

Ранее «ФВ» писал, что вакцину «Конвасэл» планируют вводить в гражданский оборот. Согласно данным Росздравнадзора, препарат поступил в обращение 28 сентября.

«Конвасэл» был включен в 16-ю версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

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