Минздрав одобрил проведение II/III фазы испытаний вакцины «Конвасэл»

Минздрав выдал разрешение на испытания субъединичной рекомбинантной вакцины «Конвасэл» для профилактики COVID-19. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется провести II/III фазу клинического исследования. В нем будут изучать иммуногенность, эффективность и безопасность вакцины у взрослых здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет.

В исследовании примут участие более 18 тыс. человек. Испытания планируется проводить на базе 15 медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Саратовской и Самарской областях. Исследование планируется закончить к концу 2026 года.

«Конвасэл» – это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

Ранее «ФВ» писал, что вакцину «Конвасэл» планируют вводить в гражданский оборот. Согласно данным Росздравнадзора, препарат поступил в обращение 28 сентября.

«Конвасэл» был включен в 16-ю версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.