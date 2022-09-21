Субъединичная рекомбинантная вакцина «Конвасэл» от ФМБА поступит в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» поступит в гражданский оборот до 25 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Ожидается, что Росздравнадзор до этой даты выдаст разрешительные документы на препарат.

«В конце сентября будет возможность использовать ее уже в практике здравоохранения», — уточнял замглавы ФМБА Игорь Борисевич накануне.

В агентстве добавили, что препарат возможно применять для ревакцинации после применения других вакцин. Кроме того, по данным ФМБА, «Конвасэл» обладает практически одинаковым иммунным ответом для всех штаммов коронавируса, включая новые виды «Омикрона».

Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» против COVID-19 в марте. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. В России еще не было вакцин против COVID-19 такого типа.

Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге. Промышленная площадка позволяет выпускать до 30 млн двукратных доз ежегодно.