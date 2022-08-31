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Минздрав одобрил проведение...

Минздрав одобрил проведение испытаний третьей назальной вакцины для профилактики COVID-19

31.08.2022
10:23
Вероника Догузова

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева получил разрешение на клиническое исследование вакцины «Корфлювек» для профилактики COVID-19. Препарат предназначен для интраназального введения. Разработчики заявляли о возможности в дальнейшем использовать вакцину также для профилактики гриппа.

Минздрав выдал разрешение на клиническое исследование назальной вакцины «Корфлювек» для профилактики COVID-19. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, проводится I/II фаза клинического исследования. Эффективность и безопасность назальной векторной вакцины будет оцениваться у здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

В исследовании планируют включить 250 добровольцев. Испытания проведут на базе двух медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге: ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» и ФГБУ «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова». Исследование завершится в конце 2022 года.

НИИ гриппа собирался приступить к исследованию вакцины еще в 2021 году, писал «ФВ». По словам директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, вакцина разрабатывалась на основе аттенуированного гриппозного вектора и в дальнейшем препарат будет использоваться против гриппа и COVID-19.

В Государственном реестре зарегистрированы две назальные вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции: «Гам-КОВИД-Вак» от Центра Гамалеи и «Салнавак» от компании «Генериум». Ни одна из них пока не поступала в гражданский оборот, по данным сайта Росздравнадзора.

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