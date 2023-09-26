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Минздрав определил минимальный...

Минздрав определил минимальный порог для поступления на «Фармацию»

26.09.2023
18:39
Артем Косенок
Минздрав определил минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для зачисления абитуриента в профильные вузы в 2024 году. Так, для поступления в РНИМУ им. Н.И. Пирогова на специальность «Фармация» необходимо будет набрать по 45 баллов по русскому языку, химии и биологии.
Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Минздрав определил минимальное количество баллов ЕГЭ, которое нужно набрать для поступления в вузы в 2024 году. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Минимальное количество баллов ЕГЭ, устанавливаемое образовательной организацией, не может быть ниже того, которое утвердит министерство, говорится в пояснительной записке. 

Как и раньше, для поступления в 2024 году на специальность «Фармация» в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова необходимо набрать по 45 баллов по русскому языку, химии и биологии. Чтобы стать студентом РНИМУ им. Н.И. Пирогова, по этим же предметам нужно набрать по 50 баллов. 

Наименьший входной порог по этим трем предметам определен для поступления в Алтайский, Дальневосточный, Кемеровский, Оренбургский, Ростовский государственные медицинские университеты. Для поступления в них необходимо набрать по 36 баллов. По сравнению с прошлым годом сюда добавился Луганский госмедиуниверситет. Также в 2024 году в эту категорию попал Тюменский госмедиуниверситет. Для сравнения, в прежнем документе, чтобы поступить в этот вуз нужно было сдать биологию и химию на 39 баллов, а русский язык — на 40 баллов.  

Полный перечень вузов, необходимых для поступления предметов и минимальное количество баллов содержатся в приложении к проекту.

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