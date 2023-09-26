Минздрав определил минимальный порог для поступления на «Фармацию»

Минздрав определил минимальное количество баллов ЕГЭ, которое нужно набрать для поступления в вузы в 2024 году. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru. Минимальное количество баллов ЕГЭ, устанавливаемое образовательной организацией, не может быть ниже того, которое утвердит министерство, говорится в пояснительной записке.

Как и раньше, для поступления в 2024 году на специальность «Фармация» в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова необходимо набрать по 45 баллов по русскому языку, химии и биологии. Чтобы стать студентом РНИМУ им. Н.И. Пирогова, по этим же предметам нужно набрать по 50 баллов.

Наименьший входной порог по этим трем предметам определен для поступления в Алтайский, Дальневосточный, Кемеровский, Оренбургский, Ростовский государственные медицинские университеты. Для поступления в них необходимо набрать по 36 баллов. По сравнению с прошлым годом сюда добавился Луганский госмедиуниверситет. Также в 2024 году в эту категорию попал Тюменский госмедиуниверситет. Для сравнения, в прежнем документе, чтобы поступить в этот вуз нужно было сдать биологию и химию на 39 баллов, а русский язык — на 40 баллов.

Полный перечень вузов, необходимых для поступления предметов и минимальное количество баллов содержатся в приложении к проекту.