Минздрав опубликовал новый порядок подачи документов для периодической аккредитации

Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) ввел новые особенности в процедуру подачи документов для регулярной аккредитации некоторых категорий специалистов, на это обратил внимание «Медицинский вестник». К таким специалистам относятся индивидуальные предприниматели, преподаватели, работающие по совместительству медработники, а также сотрудники, получившие медицинское или фармацевтическое образование в других странах.

Аттестуемым лицам рекомендуется при подаче документов об образовании проверять, внесены ли содержащиеся в них сведения в Федеральный информационный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО).

Чтобы подтвердить трудовой стаж при совмещении должностей, нужно представить копию трудовой книжки/сведения о трудовой деятельности, а также копию дополнительного соглашения о приеме на работу и копию приказа о совмещении. Кроме того, сведения о работе в порядке совмещения должны быть внесены в личный кабинет медицинского и фармацевтического сотрудника в Федеральном регистре медработников (ФРМР) — этим занимается кадровая служба. Копии документов, которые подтверждают стаж, должны быть надлежащим образом заверены, срок действия справок — не больше 30 дней на момент подачи.

Лица, получившие медицинское/фармацевтическое образование в иностранных вузах, должны пройти проверку диплома через Рособрнадзор. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не подпадают под действие международных соглашений о взаимном признании, то и через Росздравнадзор. Если диплом подтвержден, можно подавать сведения и документы для допуска к первичной или первичной специализированной аккредитации в аккредитационную комиссию и проходить процедуру на общих основаниях.

Индивидуальным предпринимателям, как и другим категориям, нужно вносить сведения о работе в должности, соответствующей заявленной на аккредитацию специальности, в личный кабинет в ФРМР.

Отдельно оговариваются случаи, когда образование не соответствует актуальным приказам о квалификационных требованиях к мед- и фармспециалистам. Если квалификационные требования не соответствуют, необходимо предоставить документы об обучении по программам дополнительного профобразования и документы, подтверждающие непрерывный стаж работы на должностях по аккредитуемой специальности до прохождения данных программ. Для работников со стажем работы от 10 лет их продолжительность должна составлять от 100 до 500 часов, со стажем от 5 до 10 лет — больше 500 часов.

В феврале Центральная аккредитационная комиссия опубликовала предварительный график своей работы на 2024 год. В связи с ужесточением порядка периодической аккредитации в ФАЦ рекомендуют специалистам подавать документы заранее, не менее чем за три месяца до окончания срока действия сертификата.