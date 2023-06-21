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Минздрав отчитался об...

Минздрав отчитался об итогах первых месяцев эксперимента по доставке рецептурных лекарств

Эксклюзив
21.06.2023
17:41
Руслан Мавлиханов
Минздрав представил данные по результатам онлайн-торговли в рамках эксперимента по доставке рецептурных лекарств. Всего с начала пилота разрешение получили 18 компаний. Министерство назвало, какие препараты наиболее часто доставляют в рамках эксперимента.

В Минздраве назвали результаты первых месяцев эксперимента по торговле рецептурными лекарствами. Данные представили на заседании экспертного совета обращения лекарственных средств и медицинских изделий Комитета Государственной Думы по охране здоровья, передает корреспондент «ФВ».

По данным на 16 июня, Росздравнадзор выдал 18 разрешений на осуществление дистанционной торговли рецептурными лекарствами. Всего в течение трех месяцев было доставлено 80 заказов, содержащих 92 лекарственных средства, сообщили в Минздраве.

Министерство также назвало наиболее часто доставляемые рецептурные препараты в рамках эксперимента:

  • препараты для лечения артериальной гипертензии (МНН — эналаприл, моксонидин, лизиноприл);
  • антибактериальные препараты (МНН — амоксициллин, азитромицин);
  • ингибиторы протонной помпы (МНН — омепразол, пантопразол).

Ранее «ФВ» писал о том, что Росздравнадзор не удовлетворен подготовкой аптек к подаче документов на рецептурную доставку. 1 июня в службе заявляли, что из 23 поданных заявок разрешение было выдано лишь 17 организациям.

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