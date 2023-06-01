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Росздравнадзор не удовлетворен...

Росздравнадзор не удовлетворен подготовкой аптек к подаче документов на рецептурную доставку

01.06.2023
18:25
Руслан Мавлиханов

Росздравнадзор отметил недостаточную подготовленность аптечных организаций к эксперименту по доставке рецептурных лекарств. В службе назвали основные причины отказов.

Росздравнадзор назвал основные причины отказа в разрешении на доставку рецептурных лекарств. Об этом на «Неделе ритейла» рассказала руководитель Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова. Ее слова передает корреспондент «ФВ».

На мероприятии были представлены цифры по выданным разрешениям на рецептурную доставку лекарств. Крупнова отметила, что данные службу сильно не порадовали — из 23 поданных заявок разрешение было выдано лишь 17 организациям. При этом практически с каждой из аптек Росздравнадзор проводил доработку процесса подготовки к эксперименту. По словам Крупновой, служба ожидала другого уровня готовности аптек к подаче документов, учитывая явное желание розницы получить эти разрешения.

В службе выделили два основных пункта, по которым аптечные организации чаще всего получают отказы. Во-первых, нередко заявки подаются со старыми документами, оформленными к безрецептурной доставке лекарств, которые не учитывают изменения в части требования к наличию курьерской службы. Они прописаны в постановлении № 292.

Еще одной проблемной точкой в части заявлений был вопрос наличия во всех местах, осуществляющих доставку, холодильного оборудования. Крупнова напомнила аптечным организациям, что значительное количество рецептурных препаратов относятся к термолабильным, поэтому требуют достаточного количества термосумок и контейнеров.

В Росздравнадзоре также озвучили данные по доставке безрецептурных лекарств. Сейчас разрешение получили 532 организации, что составляет лишь 2% от 26 тыс. аптечных организаций, работающих в России, отмечает Крупнова. В целом эксперимент оценивается положительно, отмечается отсутствие жалоб на курьерскую доставку.

Ранее «ФВ» писал о том, что глава управления Росздравнадзора усомнилась в социальной нагрузке большинства аптек.

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