Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав отменил госрегистрацию...

Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарств

03.11.2022
18:08
Вероника Догузова

Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарственных средств. Среди них препараты от компании Takeda, Mylan, Pierre Fabre, Sandoz и «ФармТехнологии».

Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

Среди отозванных препаратов – лекарство «Солковагин» от компании Mylan. Препарат применяется в гинекологии как местнонекротизирующее средство. Согласно данным Росздравнадзора, последняя запись о поступлении «Солковагина» в гражданский оборот зафиксирована в 2019 году.

Также из реестра исключили РУ трех препаратов от компании Takeda: диуретик «Бритомар», средство для лечения гиперфосфатемии «Фосренол» и слабительное средство «Амитаза».

Регуляторные решения в отношении  лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

    1. «Фосренол» (лантана карбонат) РУ — ЛП-000080 от 10.12.2010г.;
    2. «Солковагин» РУ — П N015179/01 от 01.08.2008г.;
    3. «Протаргол» (серебра протеинат), РУ — ЛП-004659 от 25.01.2018г.;
    4. «Навельбин» (винорелбин) РУ — П N011707/01 от 04.02.2011г.;
    5. «Веносмин» (гесперидин+диосмин) РУ — ЛП-005144 от 25.10.2018г.;
    6. «Венитан форте» РУ — ЛСР-003833/08 от 19.05.2008г.;
    7. «Бритомар» (торасемид) РУ — ЛП-000318 от 22.02.2011г.;
    8. «Амитиза» (лубипростон) РУ– ЛП-005471 от 15.04.2019г.

      Нет комментариев

      Комментариев: 0

      Вы не можете оставлять комментарии
      Пожалуйста, авторизуйтесь
      Новости
      РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
      Видео
      Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
      Газета
      Оформить подпискуАрхив номеров
      Фармкружок
      ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
      Справочники
      КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
      Рекламодателям
      Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
      Контакты

      Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
      «Политика конфиденциальности»
      «Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

      Яндекс.Метрика
      Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.