Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарств

Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

Среди отозванных препаратов – лекарство «Солковагин» от компании Mylan. Препарат применяется в гинекологии как местнонекротизирующее средство. Согласно данным Росздравнадзора, последняя запись о поступлении «Солковагина» в гражданский оборот зафиксирована в 2019 году.

Также из реестра исключили РУ трех препаратов от компании Takeda: диуретик «Бритомар», средство для лечения гиперфосфатемии «Фосренол» и слабительное средство «Амитаза».

Регуляторные решения в отношении лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: