Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарств
Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарственных средств. Среди них препараты от компании Takeda, Mylan, Pierre Fabre, Sandoz и «ФармТехнологии».
Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.
Среди отозванных препаратов – лекарство «Солковагин» от компании Mylan. Препарат применяется в гинекологии как местнонекротизирующее средство. Согласно данным Росздравнадзора, последняя запись о поступлении «Солковагина» в гражданский оборот зафиксирована в 2019 году.
Также из реестра исключили РУ трех препаратов от компании Takeda: диуретик «Бритомар», средство для лечения гиперфосфатемии «Фосренол» и слабительное средство «Амитаза».
Регуляторные решения в отношении лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Фосренол» (лантана карбонат) РУ — ЛП-000080 от 10.12.2010г.;
- «Солковагин» РУ — П N015179/01 от 01.08.2008г.;
- «Протаргол» (серебра протеинат), РУ — ЛП-004659 от 25.01.2018г.;
- «Навельбин» (винорелбин) РУ — П N011707/01 от 04.02.2011г.;
- «Веносмин» (гесперидин+диосмин) РУ — ЛП-005144 от 25.10.2018г.;
- «Венитан форте» РУ — ЛСР-003833/08 от 19.05.2008г.;
- «Бритомар» (торасемид) РУ — ЛП-000318 от 22.02.2011г.;
- «Амитиза» (лубипростон) РУ– ЛП-005471 от 15.04.2019г.
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