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Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию противоопухолевого лекарственного средства

28.12.2024
18:01
Надежда Синицына
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения на семь препаратов. Среди них — противоопухолевое средство «Витракви» в форме раствора для приема внутрь и оригинальная имиглюцераза для лечения болезни Гоше.
Фото: 123rf.com

Минздрав отменил государственную регистрацию семи лекарственных средств. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ препарата «Витракви» (МНН ларотректиниб) от компании Bayer в форме раствора для приема внутрь. Он предназначен для лечения взрослых и детей с местно-распространенными и метастатическими солидными опухолями различных локализаций со слиянием гена рецептора нейротрофической тирозинкиназы (NTRK). Лекарственное средство относится к группе ингибиторов протеинкиназы. В ГРЛС остался «Витракви» только в форме капсул в дозировке 25 или 100 мг.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата «Церезим» (МНН имиглюцераза) от Genzyme Europe. Его используют для длительной заместительной терапии у пациентов любого возраста с болезнью Гоше 1-го или 3-го типов. Препарат входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС осталась имиглюцераза производства «Генериум». Она также входит в список ЖНВЛП, а с 2018 года включена в перечень орфанных препаратов.

Также из реестра исключили индийский амоксициллин с клавулановой кислотой, гемцитабин от Medac, «Лозап Плюс» от Sanofi, мемантин от «Фармацевтических проектов» и «Рабестром» от IBSA. Все они имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.

Торговое наименование и МНН

Компания —держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Амоксициллин + клавулановая кислота (амоксициллин +[клавулановая кислота])

Ауробиндо Фарма Лтд.

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (земляничный), 125 мг + 31,25 мг/5 мл, 250 мг + 62,5 мг/5 мл

Да

ЛП-003374 от 22.12.2015 г.

Витракви (ларотректиниб)

Байер АГ

Раствор для приема внутрь, 20 мг/мл

Да

ЛП-008266 от 20.06.2022 г.

Гемцитабин медак (гемцитабин)

Медак ГмбХ

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Да

ЛП-000150 от 12.01.2011 г.

Лозап Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)

АО «Санофи Россия»

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 + 100 мг, 25 мг + 100 мг

Да

ЛП-005278 от 24.12.2018 г.

Мемантин (мемантин)

ООО «Фармацевтические проекты»

Таблетки

Да

ЛП-002088 от 04.06.2013 г.

Церезим (имиглюцераза)

Джензайм Европа Б.В.

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Да

П N013386/01 от 31.03.2008 г.

Рабестром (силденафил)

ИБСА Биохимический институт

Пленки, диспергируемые в полости рта, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг

Да

ЛП-№(000647)-(РГ-RU) от 24.03.2022 г.

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