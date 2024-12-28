Минздрав отменил регистрацию противоопухолевого лекарственного средства
Минздрав отменил государственную регистрацию семи лекарственных средств. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ препарата «Витракви» (МНН ларотректиниб) от компании Bayer в форме раствора для приема внутрь. Он предназначен для лечения взрослых и детей с местно-распространенными и метастатическими солидными опухолями различных локализаций со слиянием гена рецептора нейротрофической тирозинкиназы (NTRK). Лекарственное средство относится к группе ингибиторов протеинкиназы. В ГРЛС остался «Витракви» только в форме капсул в дозировке 25 или 100 мг.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата «Церезим» (МНН имиглюцераза) от Genzyme Europe. Его используют для длительной заместительной терапии у пациентов любого возраста с болезнью Гоше 1-го или 3-го типов. Препарат входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС осталась имиглюцераза производства «Генериум». Она также входит в список ЖНВЛП, а с 2018 года включена в перечень орфанных препаратов.
Также из реестра исключили индийский амоксициллин с клавулановой кислотой, гемцитабин от Medac, «Лозап Плюс» от Sanofi, мемантин от «Фармацевтических проектов» и «Рабестром» от IBSA. Все они имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания —держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Амоксициллин + клавулановая кислота (амоксициллин +[клавулановая кислота])
|
Ауробиндо Фарма Лтд.
|
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (земляничный), 125 мг + 31,25 мг/5 мл, 250 мг + 62,5 мг/5 мл
|
Да
|
Витракви (ларотректиниб)
|
Байер АГ
|
Раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|
Да
|
Гемцитабин медак (гемцитабин)
|
Медак ГмбХ
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
|
Да
|
Лозап Плюс (гидрохлоротиазид + лозартан)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 + 100 мг, 25 мг + 100 мг
|
Да
|
Мемантин (мемантин)
|
ООО «Фармацевтические проекты»
|
Таблетки
|
Да
|
Церезим (имиглюцераза)
|
Джензайм Европа Б.В.
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
|
Да
|
Рабестром (силденафил)
|
ИБСА Биохимический институт
|
Пленки, диспергируемые в полости рта, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг
|
Да
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