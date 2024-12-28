Минздрав отменил регистрацию противоопухолевого лекарственного средства

Минздрав отменил государственную регистрацию семи лекарственных средств. Это сделано на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключили РУ препарата «Витракви» (МНН ларотректиниб) от компании Bayer в форме раствора для приема внутрь. Он предназначен для лечения взрослых и детей с местно-распространенными и метастатическими солидными опухолями различных локализаций со слиянием гена рецептора нейротрофической тирозинкиназы (NTRK). Лекарственное средство относится к группе ингибиторов протеинкиназы. В ГРЛС остался «Витракви» только в форме капсул в дозировке 25 или 100 мг.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального препарата «Церезим» (МНН имиглюцераза) от Genzyme Europe. Его используют для длительной заместительной терапии у пациентов любого возраста с болезнью Гоше 1-го или 3-го типов. Препарат входил в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС осталась имиглюцераза производства «Генериум». Она также входит в список ЖНВЛП, а с 2018 года включена в перечень орфанных препаратов.

Также из реестра исключили индийский амоксициллин с клавулановой кислотой, гемцитабин от Medac, «Лозап Плюс» от Sanofi, мемантин от «Фармацевтических проектов» и «Рабестром» от IBSA. Все они имеют зарегистрированные аналоги в ГРЛС.