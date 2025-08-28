Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо»
Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций.
|Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.
Регистрацию «Иринотекана-Дж» от «Джодас Экспоим» отменили из-за непредставления информации, которая может быть необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье (п.4 ст.32 закона № 61-ФЗ). Остальные РУ исключили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.
Из реестра исключили РУ противовирусного средства прямого действия «Эмцидо» (МНН цидофовир) от компании «Фармамондо». Препарат используют для лечения цитомегаловирусного ретинита на фоне СПИДа. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Страттера» (МНН атомоксетин), который предназначен для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Держателем РУ выступала компания Swixx. На рынке остались аналоги польского и отечественного производства.
Компания Teva отменила регистрацию двух онкологических препаратов — «Метотрексат-Тева» и «Оксалиплатин-Тева». У обоих в ГРЛС есть аналоги.
Также из реестра исключили РУ трех фармацевтических субстанций от компании «Генериум». Аналоги в ГРЛС отсутствуют.
Список исключенных из ГРЛС РУ (28 августа 2025 года)
|
Торговое наименование и МНН
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска
|
Наличие аналогов
|
Регистрационный номер
|
Алтеплаза (алтеплаза)
|
АО «Генериум»
|
Субстанция-раствор
|
Нет
|
Гемоктин (фактор свертывания крови VIII)
|
Биотест Фарма ГмбХ
|
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ
|
Да
|
Имиглюцераза (имиглюцераза)
|
АО «Генериум»
|
Субстанция-раствор (замороженный)
|
Нет
|
Иринотекан-Дж (иринотекан)
|
ООО «Джодас Экспоим»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл
|
Да
|
Метотрексат-Тева (метотрексат)
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
|
Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 25 мг/мл
|
Да
|
МИКО-М (метронидазол + миконазол)
|
ООО «ФармКонцепт»
|
Таблетки вагинальные, 100 мг + 100 мг
|
Да
|
Оксалиплатин-Тева (оксалиплатин)
|
Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл
|
Да
|
Омализумаб (омализумаб)
|
АО «Генериум»
|
Субстанция-раствор
|
Нет
|
Страттера (атомоксетин)
|
ООО «Свикс Хэлскеа»
|
Капсулы, 10 мг, 18 мг, 25 мг, 40 мг, 60 мг
|
Да
|
Эмсульфан (бусульфан)
|
ООО «Фармамондо»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 г/10 мл
|
Да
|
Эмцидо (цидофовир)
|
ООО «Фармамондо»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 75 мг/мл
|
Нет
Источник: ГРЛС
Нет комментариев
Комментариев: 0