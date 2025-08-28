БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав отменил регистрацию...

Минздрав отменил регистрацию противовирусного препарата «Эмцидо»

28.08.2025
15:07
Надежда Синицына
Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения (РУ) восьми лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди препаратов — противовирусное средство прямого действия «Эмцидо» (цидофовир) от компании «Фармамондо». Аналоги препарата на рынке отсутствуют.
Фото: 123rf.com

Минздрав отменил государственную регистрацию восьми лекарственных препаратов и трех фармацевтических субстанций.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Регистрацию «Иринотекана-Дж» от «Джодас Экспоим» отменили из-за непредставления информации, которая может быть необходима для внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье (п.4 ст.32 закона № 61-ФЗ). Остальные РУ исключили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Из реестра исключили РУ противовирусного средства прямого действия «Эмцидо» (МНН цидофовир) от компании «Фармамондо». Препарат используют для лечения цитомегаловирусного ретинита на фоне СПИДа. Других препаратов с таким МНН на рынке нет.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата «Страттера» (МНН атомоксетин), который предназначен для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Держателем РУ выступала компания Swixx. На рынке остались аналоги польского и отечественного производства.

Компания Teva отменила регистрацию двух онкологических препаратов — «Метотрексат-Тева» и «Оксалиплатин-Тева». У обоих в ГРЛС есть аналоги.

Также из реестра исключили РУ трех фармацевтических субстанций от компании «Генериум». Аналоги в ГРЛС отсутствуют.

Список исключенных из ГРЛС РУ (28 августа 2025 года)

Торговое наименование и МНН

Компания — держатель РУ

Форма выпуска

Наличие аналогов

Регистрационный номер

Алтеплаза (алтеплаза)

АО «Генериум»

Субстанция-раствор

Нет

ФС-001528 от 20.10.2016 г.

Гемоктин (фактор свертывания крови VIII)

Биотест Фарма ГмбХ

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ

Да

П N015587/01 от 16.03.2009 г.

Имиглюцераза (имиглюцераза)

АО «Генериум»

Субстанция-раствор (замороженный)

Нет

ФС-001853 от 28.01.2019 г.

Иринотекан-Дж (иринотекан)

ООО «Джодас Экспоим»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл

Да

ЛП-006336 от 13.07.2020 г.

Метотрексат-Тева (метотрексат)

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.

Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 25 мг/мл

Да

П N014895/01 от 14.03.2008 г.

МИКО-М (метронидазол + миконазол)

ООО «ФармКонцепт»

Таблетки вагинальные, 100 мг + 100 мг

Да

ЛП-008801 от 19.06.2023 г.

Оксалиплатин-Тева (оксалиплатин)

Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 5 мг/мл

Да

ЛП-№(002431)-(РГ-RU) от 30.05.2023 г.

Омализумаб (омализумаб)

АО «Генериум»

Субстанция-раствор

Нет

ФС-002052 от 30.06.2020 г.

Страттера (атомоксетин)

ООО «Свикс Хэлскеа»

Капсулы, 10 мг, 18 мг, 25 мг, 40 мг, 60 мг

Да

ЛС-001011 от 12.10.2011 г.

Эмсульфан (бусульфан)

ООО «Фармамондо»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60 г/10 мл

Да

ЛП-№(001994)-(РГ-RU) от 20.03.2023 г.

Эмцидо (цидофовир)

ООО «Фармамондо»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 75 мг/мл

Нет

ЛП-№(001125)-(РГ-RU) от 11.08.2022 г.

Источник: ГРЛС

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.