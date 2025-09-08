Минздрав отменил регистрацию трех не имеющих аналогов гипотензивных препаратов

Минздрав отменил государственную регистрацию 11 лекарственных средств на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов – это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным названиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из ГРЛС исключили РУ двух гипотензивных препаратов от компании Pfizer: «Аккузид» (МНН гидрохлоротиазид + хинаприл) и «Аккупро» (МНН хинаприл). Хинаприл относится к ингибиторам АПФ, которые используют для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. В комбинации с диуретиком гидрохлоротиазидом хинаприл применяют в качестве гипотензивного средства. Другие препараты с такими МНН на рынке отсутствуют.

Также Минздрав отменил регистрацию комбинированного средства «Норматенс» (МНН дигидроэргокристин + клопамид + резерпин) от Viatris, предназначенного для лечения гипертензии. В его состав входит симпатолитик, альфа-адреноблокатор и диуретик. Аналогов препарата на рынке нет.

Кроме того, из реестра исключили РУ комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 «Салнавак» от компании «Генериум» в форме назального спрея. Это единственная зарегистрированная в ГРЛС вакцина против коронавирусной инфекции в такой лекарственной форме.

Список исключенных из ГРЛС РУ (8 сентября 2025 года)

Источник: ГРЛС