Минздрав отозвал семь регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 4 и 5 мая. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. В числе владельцев — отечественные и зарубежные компании, среди них Teva, AbbVie, Gedeon Richter, J&J.

У большинства лекарственных средств есть аналоги. Больше всего регудостоверений отозвала компания Gedeon Richter. Это препараты «Куриозин» в виде раствора для наружного применения и «Галоперидол-Рихтер» в форме таблеток. AbbVie отозвала жидкость для ингаляций «Форан». Препарат не поставлялся в Россию с 2021 года. В ГРЛС с таким же МНН изофлуран есть два аналога. Компания J&J отозвала таблетки, покрытые пленочной оболочкой, «Траклир». В ГРЛС остались диспергируемые таблетки.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: