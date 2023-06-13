Минздрав отозвал регудостоверение на противоэпилептический препарат «Суксилеп»

Из Госреестра лекарственных средств (ГРЛС) отозвано регудостоверение (РУ) на противоэпилептический препарат «Суксилеп» (МНН этосуксимид). Кроме «Суксилепа» ранее были исключены еще шесть РУ. В числе компаний-владельцев есть зарубежные и отечественные компании. К примеру, Olainfarm, «ПФК Обновление», MSD и др.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Немецкая компания Mibe отозвала из реестра противоэпилептический препарат «Суксилеп» (МНН этосуксимид). В России зарегистрированы четыре торговых наименования этосуксимида: «Суксилеп» немецкого производителя Mibe, «Этосуксимид-натив» компании «Натива», «Суксимид» Московской фармацевтической фабрики и «Эпилексид» от «Пик-Фармы». Все перечисленные марки выпускаются в капсулах, кроме последнего ­— он зарегистрирован в виде сиропа. Этосуксимид в капсулах разрешен с шести лет, а в сиропе — с трех лет.

В 2021 году руководство компании Mibe сообщило о решении не поставлять «Суксилеп» в Россию. Последняя запись о вводе его в гражданский оборот на сайте Росздравнадзора зафиксирована в 2020 году. В апреле этого года Минздрав выдал разрешение на ввоз этосуксимида в незарегистрированной упаковке компании «Скопинфарм».

Из реестра также исключен препарат «Кансидас» (МНН каспофунгин) производства MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Применяется препарат в качестве противогрибкового средства системного действия. В Реестре есть зарегистрированные аналоги.

Также из реестра отозвали антитромботическое средство эноксапарин натрия от компании «Верофарм» под торговым наименованием «Анфибра». Аналоги этого препарата также в большом количестве присутствуют на российском рынке.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты: