Минздрав планирует расширить число специальностей для профессиональной переподготовки

Минздрав разработал проект поправок, исключающих требования к образованию медицинских и фармработников из «белого списка» Постановления Правительства РФ № 2467 от 31.12.2020. Этот документ устанавливает перечень актов, содержащих обязательные требования к специалистам, обновлять которые можно не чаще чем раз в полгода, пишет «Медицинский вестник».

Проект поправок дает возможность увеличения числа специальностей, по которым после прохождения ординатуры или интернатуры возможно освоение дополнительных программ профессиональной переподготовки. Предложения по включению в квалификационные требования новых позиций поступали от представителей профессиональных некоммерческих организаций, ведущих медицинских экспертов, главных внештатных специалистов ведомства, сообщили авторы документа.

Сейчас из 104 специальностей по 7 из них обучение осуществляется по программам специалитета, по 97 – по программам ординатуры. Обучение по 74 из 92 врачебных специальностей возможно путем прохождения дополнительных программ профессиональной переподготовки при наличии обучения по программе ординатуры (интернатуры) по иной специальности. По оставшимся 18 специальностям подготовка и переподготовка допускаются только после ординатуры.

«По определенным направлениям подготовки существует потребность увеличения числа специальностей, по которым пройдена интернатура или ординатура и при наличии которых возможно прохождение дополнительных программ профессиональной переподготовки по узким специальностям. К таким специальностям, например, относятся общая гигиена, эндокринология, неврология, эпидемиология, урология, детская онкология-гематология и некоторые другие», — говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

При расширении перечня специальностей, по которым пройдена ординатура (интернатура) и получена профессиональная переподготовка по указанным выше «узким» специальностям, «будет возможно не только привлечь квалифицированных специалистов к оказанию медицинской помощи населению, но и расширить объем осваиваемых умений и навыков, которые приобретаются специалистами в рамках профессиональной переподготовки». Утвержденные Минобрнауки России федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры по специальностям не имеют различий в отношении специальностей, где возможна профессиональная переподготовка, и в отношении специальностей, где возможна только ординатура.

В апреле Минздрав предложил изменения в номенклатуру должностей фармработников. В частности, проект предполагает исключение из номенклатуры раздела «младший фармацевтический персонал», в котором ранее была указана позиция фасовщика. При этом появятся руководители структурных подразделений фармацевтических организаций. В категории среднего фармацевтического персонала предлагается, например, упразднить такие должности, как младший фармацевт, старший фармацевт.