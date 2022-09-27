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Минздрав планирует сократить...

Минздрав планирует сократить срок получения лицензии на работу с психотропными веществами

27.09.2022
18:25
Артем Косенок

Срок получения лицензии на работу с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами намерены сократить. Такой проект постановления опубликовал Минздрав.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Минздрав намерен сократить срок получения лицензии на работу с наркотическими и психотропными веществами. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов правовых нормативных актов. Изменения вносятся в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденное Постановлением Правительства № 1007 от 02.06.2022.

Документом предусмотрено сокращение сроков принятия решения лицензирующим органом о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении с 15 до восьми рабочих дней, а также о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий с десяти до шести рабочих дней.

Также документом установлены сроки принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении о внесении изменений в реестр лицензий или об отказе во внесении изменений в реестр лицензий при намерении соискателя лицензии осуществлять деятельность на территории закрытого административно-территориального образования — 20 рабочих дней.

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