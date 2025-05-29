Минздрав подготовил новые правила хранения лекарств

Министр здравоохранения подписал приказ № 260н, который заменит утративший силу приказ № 646н от 31.08.2016. Документ находится на регистрации в Минюсте. Об этом в ходе XXVII конференции «ФармМедОбращение 2025» рассказала заместитель директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Светлана Семечева, передает корреспондент «ФВ». Документ может вступить в силу осенью. Правила хранения лекарственных препаратов будут содержать послабления для аптек и оптового звена.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Она добавила, что приказ объединяет нормы приказов № 646н и № 706н от 23.08.2010 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» и вводит новые правила.

В частности, документом будут установлены новые правила хранения препаратов ПКУ в оптовом звене и аптеках. «В связи с зарегулированностью этой сферы не все аптечные организации любят работать с препаратами ПКУ. Мы сделали послабления для 2 и 4 разделов перечня ПКУ и сильнодействующих препаратов, которые могут изменить ситуацию», — отметила Семечева.

Будет установлена возможность хранить товары аптечного ассортимента в зоне аптек, где хранятся лекарственные препараты. Речь идет о позициях, обозначенных в ч.7. ст.55 закона № 61-ФЗ: медицинские изделия, дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех лет, продукты лечебного, детского и диетического питания, биологически активные добавки, парфюмерные и косметические средства и др.

После выхода приказа Росздравнадзор изменит чек-листы плановых проверок, добавила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова.

Ранее Минздрав отменил Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарств. Это связано с гармонизацией национального регулирования с правом ЕАЭС.