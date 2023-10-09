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Минздрав предложил Минпромторгу...

Минздрав предложил Минпромторгу выдавать субсидии на разработку незарегистрированных препаратов

09.10.2023
16:02
Маргарита Грошева
Минпромторг планирует осенью провести конкурс на выдачу субсидий для разработки аналогов препаратов, которые пока находятся под патентом. В Минздраве считают, что меру поддержки стоит распространить также и на препараты незарегистрированные в России.
Фото: Маргарита Грошева

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев предложил распространить программу поддержки «Товар на полку» в том числе на запатентованные препараты, не зарегистрированные в России. Об этом он сообщил на форуме «Биотехмед» в Сочи в рамках сессии, организованной при поддержке «Коммерсанта», передает корреспондент «ФВ».

«Можно, наверное, рассмотреть вопрос расширения программы «Продукт на полку» для тех препаратов, которые в принципе пока не зарегистрированы на нашем рынке, но защищены патентами и могут быть очень востребованы в отечественном здравоохранении», — сказал Глаголев.

Исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава в рамках обсуждения указал, что к таким мерам стоит относиться «крайне аккуратно». «Поверьте, западные компании пристально за этим следят, очень чутко, и это может влиять на вывод инноваций», — пояснил он.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщала, что провести конкурс на выдачу субсидии в рамках программы планируется в октябре. Также, уточнила она, Минпромторг совместно с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой определили перечень, там сейчас содержится порядка 40 препаратов, в отношении которых будет проводиться конкурс.

В пресс-службе Минпромторга «ФВ» сообщали, что перечень находится на согласовании в Минздраве и после завершения согласительных процедур будет направлен в правительство. Там также уточнили, что окончательный перечень препаратов, разработка которых будет поддерживаться в рамках механизма, утверждается межведомственной комиссией и будет доступен в государственной информационной системе промышленности при объявлении конкурсов.

Программа «Товар на полку» разработана Министерством промышленности и торговли и предполагает выдачу субсидий на разработку запатентованных препаратов. Это должно позволить оперативно вывести дженерик на рынок в случае ухода оригинального лекарств или окончания действия патента.

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