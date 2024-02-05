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Минздрав предложил изменить...

Минздрав предложил изменить порядок включения лекарств в перечень ПКУ

05.02.2024
14:27
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В Минздраве предложили пересмотреть информацию, которая должна содержаться в предложении о включении иных лекарственных средств в перечень ПКУ, а также критерии их включения в этот список. Ранее такое поручение дал президент.
Фото: Freepik

Минздрав намерен внести изменения в порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

В пояснительной записке говорится, что проект приказа подготовлен во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал в ноябре 2023 года. Согласно поручению, Минздрав вместе с МВД и Минпромторгом должны обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты для своевременного включения лекарственных препаратов в перечень ПКУ. В частности будет детализирован список сведений, которые министерства и иные органы должны указывать в предложениях о включении лекарственных средств в перечень ПКУ, а также критерии их включения в этот список.

Согласно документу, количество критериев останется прежним, но часть из них поменяется по содержанию. Без изменения останется подтверждение о наличии данных о психоактивном воздействии на организм человека и формирование симптомов зависимости при злоупотреблении психоактивными веществами.

По-прежнему необходимо будет подтвердить наличие информации о немедицинском применении лекарств в более чем 30% субъектов России, но без учета степени общественной опасности и угрозы причинения вреда здоровью. В проекте приказа для применения этого критерия убрали исключение, под которое попадали лекарства, впервые зарегистрированные в стране.

Кроме того, в раздел «Предложения о включении иных лекарственных средств в перечень должны содержать следующую информацию» включили зафиксированные случаи нарушений правил отпуска ЛС медучреждениями, расположенными ‎в сельских поселениях, в которых нет аптек.

Предлагается представлять информацию о случаях немедицинского применения ЛС с указанием тенденции к устойчивому росту числа выявленных случаев в течение двух и более лет. Для дистрибьюторов также конкретизировали нарушения правил оптовой торговли в соответствии со ст.54 Федерального закона № 61-ФЗ.

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