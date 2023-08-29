Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Минздрав предложил изменить...

Минздрав предложил изменить порядок ввоза наркотических и психотропных веществ

29.08.2023
18:00
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Для получения разрешений на ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ планируют установить электронную госуслугу. Минздрав предложил изменить порядок их ввоза. МВД будет вести реестр выданных разрешений, а Росздравнадзор — реестр выданных сертификатов. 
Фото: DilokaStudio/ru.freepik.com

Министерство здравоохранения предложило внести изменения в порядок ввоза в Россию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения предлагается внести в Постановление Правительства РФ № 181 ‎от 21.04.2011. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Согласно документу, МВД будет вести реестр выданных разрешений, а Росздравнадзор — реестр выданных сертификатов, которые будут размещаться на их официальных сайтах. Эти записи будут подтверждением наличия заключения или сертификата. Выписки из таких реестров будут предоставляться любым заинтересованным лицам в автоматическом режиме с наложением электронной подписи.   

Также документ будет распространяться на получение разрешений на ввоз или вывоз наркотических средств и психотропных веществ по нетарифным квотам (временным количественным ограничениям на ввоз/вывоз).

Срок, в который уполномоченные органы принимают решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения или сертификата, сокращен с 15 до 5 рабочих дней. Решение об отказе будет направляться через портал госуслуг в течение одного рабочего дня. Ранее оно отправлялось в письменном виде в течение пяти рабочих дней.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.