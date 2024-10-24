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Минздрав предложил обновить...

Минздрав предложил обновить порядок обеспечения 14 ВЗН

24.10.2024
16:44
Дина Коблова
Минздрав намерен внести изменения в постановление правительства, по которому обеспечиваются препараты по программе «14 ВЗН». Авторы документа предложили детализировать процедуру сбора заявок и предоставить возможность закупать препараты при наличии сложившейся по итогами проведенных закупок экономии.
Фото: 123rf.com

Минздрав предложил внести изменения в Постановление Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018, которым утверждается обеспечение 14 высокозатратных нозологий (ВЗН). Проект постановления об этом находится на стадии общественного обсуждения до 5 ноября.

В документе, в который предлагается внести изменения, речь идет о порядке организации обеспечения лекарствами лиц со следующими заболеваниями:

  • гемофилия,
  • муковисцидоз,
  • гипофизарный нанизм,
  • болезнь Гоше,
  • онкогематологические заболевания,
  • рассеянный склероз,
  • гемолитико-уремический синдром,
  • юношеский артрит с системным началом,
  • мукополисахаридоз I, II и VI типов,
  • апластическая анемия,
  • наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра).

Также в список включены лица после трансплантации органов и (или) тканей.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа намерены детализировать процедуру сбора заявок на обеспечение включенных в региональный сегмент пациентов с перечисленными заболеваниями.

Также предлагается установить возможность представления заявок и осуществления закупки препаратов при наличии сложившейся по итогами проведенных закупок экономии. Так, при наличии экономии бюджетных средств, полученной при закупках препаратов, Минздрав не позднее 1 апреля информирует о размере экономии для представления заявок не позднее 10 апреля финансового года.

Фонд «Круг добра» закупает препараты по программе «14 ВЗН» с января 2023 года.

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