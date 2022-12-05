Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН»
Владимир Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН». Эта возможность появится у фонда с 1 января следующего года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о лекарственном обеспечении детей из программы «14 ВЗН» за счет средств «Круга добра». Такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон № 469 от 05.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации. Документом вносятся изменения в ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В перечень заболеваний госпрограммы «14 ВЗН» входят:
- гемофилия,
- муковисцидоз,
- гипофизарный нанизм,
- болезнь Гоше,
- онкогематологические заболевания,
- рассеянный склероз,
- гемолитико-уремический синдром,
- юношеский артрит с системным началом,
- мукополисахаридоз I, II и VI типов,
- апластическая анемия,
- наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра).
Также программа распространяется на пациентов после трансплантации органов или тканей. Закупать препараты для взрослых из этого списка будет по-прежнему Центр лекобеспечения.
В конце ноября Госдума приняла соответствующие поправки в третьем чтении. О том, что регионы уже подали заявки на лекарственное обеспечение пациентов за счет программы ВЗН на 2023 год, ранее рассказала руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина. По ее словам, на конец года в регистре ВЗН будет 16 171 ребенок. Максимум на их обеспечение понадобится 37 млрд руб.
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