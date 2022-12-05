Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН»

Президент России Владимир Путин подписал закон о лекарственном обеспечении детей из программы «14 ВЗН» за счет средств «Круга добра». Такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон № 469 от 05.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации. Документом вносятся изменения в ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В перечень заболеваний госпрограммы «14 ВЗН» входят:

гемофилия,

муковисцидоз,

гипофизарный нанизм,

болезнь Гоше,

онкогематологические заболевания,

рассеянный склероз,

гемолитико-уремический синдром,

юношеский артрит с системным началом,

мукополисахаридоз I, II и VI типов,

апластическая анемия,

наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра).

Также программа распространяется на пациентов после трансплантации органов или тканей. Закупать препараты для взрослых из этого списка будет по-прежнему Центр лекобеспечения.

В конце ноября Госдума приняла соответствующие поправки в третьем чтении. О том, что регионы уже подали заявки на лекарственное обеспечение пациентов за счет программы ВЗН на 2023 год, ранее рассказала руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина. По ее словам, на конец года в регистре ВЗН будет 16 171 ребенок. Максимум на их обеспечение понадобится 37 млрд руб.