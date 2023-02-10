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Минздрав предложил примерную...

Минздрав предложил примерную дополнительную профессиональную программу для фармацевтов

10.02.2023
18:11
Артем Косенок

Минздрав опубликовал проект приказа об утверждении ‎примерной дополнительной профессиональной программы — ‎программы повышения квалификации фармацевтических и медицинских работников. Срок ее освоения составит 72 академических часа, а темой станут правила надлежащей лабораторной практики.

Минздрав намерен утвердить ‎примерную дополнительную профессиональную программу — ‎программу повышения квалификации фармацевтических и медицинских работников по теме ‎«Правила надлежащей лабораторной практики». Срок ее освоения составит 72 академических часа. Такой проект приказа размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Документ устанавливает требования к программе. Так, на обучение могут быть зачислены те, кто имеет высшее образование — специалитет по медицинским и фармацевтическим специальностям. Для формирования практических навыков обучающегося в программе отводятся часы на симуляционный курс. Он состоит из двух компонентов: направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков, а также специальных профессиональных умений и навыков.

При реализации программы могут применяться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. В программе содержатся требования к текущему контролю и итоговой аттестации, которая будет проходить в форме зачета. Обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации — удостоверение о повышении квалификации.

В приложении к документу Минздрав указал примерный календарный учебный график, учебный план и содержание учебных модулей. В их числе общие положения правил надлежащей лабораторной практики, межгосударственный стандарт, правовое поле по правилам надлежащей лабораторной практики ЕАЭС в сфере обращения лекарственных средств, обязанности руководства испытательной лаборатории и руководителя исследования, стандартные операционные процедуры, общие принципы инспектирования.

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