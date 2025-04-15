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Минздрав предложил продлить...

Минздрав предложил продлить действие номенклатуры должностей фармработников

15.04.2025
12:01
Дина Коблова
Минздрав намерен продлить срок действия номенклатуры медицинских и фармацевтических работников до 1 марта 2027 года, следует из проекта приказа. Действие документа, согласно текущей его версии, должно закончиться 1 сентября.
Фото: 123rf.com

Минздрав предложил внести изменения в собственный приказ № 205н от 02.05.2023 «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». Соответствующий проект приказа проходит общественное обсуждение до 28 апреля.

Авторы документа предлагают продлить срок действия номенклатуры до 1 марта 2027 года. Согласно текущей версии документа срок действия номенклатуры заканчивается 1 сентября 2025 года.

Соответствующие изменения намерены внести в приказ Минздрава № 649н от 04.12.2023 «О внесении изменений в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н».

В конце 2023 года Минздрав расширил номенклатуру должностей руководящего состава аптечных организаций и дистрибьюторов. Появились две новые позиции: заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, а также заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) организации оптовой торговли лекарственными средствами.

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