Минздрав предложил продлить действие номенклатуры должностей фармработников

Минздрав предложил внести изменения в собственный приказ № 205н от 02.05.2023 «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». Соответствующий проект приказа проходит общественное обсуждение до 28 апреля.

Авторы документа предлагают продлить срок действия номенклатуры до 1 марта 2027 года. Согласно текущей версии документа срок действия номенклатуры заканчивается 1 сентября 2025 года.

Соответствующие изменения намерены внести в приказ Минздрава № 649н от 04.12.2023 «О внесении изменений в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н».

В конце 2023 года Минздрав расширил номенклатуру должностей руководящего состава аптечных организаций и дистрибьюторов. Появились две новые позиции: заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, а также заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) организации оптовой торговли лекарственными средствами.