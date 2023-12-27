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Минздрав внес изменения...

Минздрав внес изменения в номенклатуру должностей фармработников

27.12.2023
18:25
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В номенклатуру должностей фармацевтических работников внесены изменения. Минздрав утвердил новые должности сотрудников аптек и складов, а также уточнил, кого относить к специалистам со средним фармацевтическим образованием.
Фото: ArtPhoto_studio/Freepik

Министерство здравоохранения внесло изменения в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников. Соответствующий приказ № 649н от 04.12.2023 опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу 2 января 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Внести такие изменения Минздрав предложил в конце сентября. Они связаны в том числе с принятым в ноябре 2022 года законом о производственных аптеках.

Ведомство расширило номенклатуру должностей руководящего состава аптечных организаций и дистрибьюторов. Появились две новые позиции: заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) аптечной организации, а также заместитель заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела) организации оптовой торговли лекарственными средствами.

Кроме того, Минздрав в приказе уточнил, что должность специалиста со средним фармацевтическим образованием относится к среднему фармперсоналу. В пояснительной записке к проекту приказа говорилось, что это уточнение обусловлено необходимостью исполнения положений Указа Президента РФ ‎№ 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Речь идет о необходимости повышения средней заработной платы среднего фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Трудоустройство на должность провизора-технолога (пункт 7.3 Номенклатуры должностей) не будет ограничиваться 2025 годом. Это связано с осуществлением рецептурно-производственными отделами аптек функций, которые входят в том числе в обязанности провизоров-технологов. Контроль при изготовлении лекарственных форм по рецептам и требованиям медицинских организаций, а также при отпуске рецептурных лекарственных препаратов должен выполнять провизор-технолог, который имеет допуск к осуществлению фармацевтической деятельности, говорилось в пояснительной записке.

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