Минздрав предложил расширить программу льготной закупки препаратов

Минздрав намерен расширить льготное обеспечение. К состояниям, требующим господдержки, предлагается добавить пациентов с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Значение фракции выброса левого желудочка ⩽40% у них должно быть зарегистрировано в течение последних 12 месяцев с помощью ЭКГ. Соответствующий проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Изменения предлагается внести в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Они коснутся приложения № 8 госпрограммы, которое определяет правила распределения субсидий регионам для закупки лекарств по программе лекобеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые события.

Документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением отдельных пунктов.