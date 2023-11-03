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Минздрав предложил расширить...

Минздрав предложил расширить программу льготной закупки препаратов

03.11.2023
19:05
Артем Косенок
Минздрав разместил проект постановления о расширении программы льготной закупки препаратов. Льготное лекобеспечение смогут получать пациенты с фибрилляцией предсердий.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Минздрав намерен расширить льготное обеспечение. К состояниям, требующим господдержки, предлагается добавить пациентов с ишемической болезнью сердца, у которых зафиксирована фибрилляция предсердий. Значение фракции выброса левого желудочка ⩽40% у них должно быть зарегистрировано в течение последних 12 месяцев с помощью ЭКГ. Соответствующий проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Изменения предлагается внести в госпрограмму «Развитие здравоохранения». Они коснутся приложения № 8 госпрограммы, которое определяет правила распределения субсидий регионам для закупки лекарств по программе лекобеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые события.

Документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением отдельных пунктов.

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