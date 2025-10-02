Бизнес
Минздрав предложил сделать обязательной экспертизу БТЛП для индивидуального применения

02.10.2025
15:49
ДинаКоблова
Минздрав предложил включить экспертизу биотехнологических лекарств, которые создаются в больницах под конкретного пациента, в перечень платных госуслуг. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Фото: 123rf.com

Минздрав собирается дополнить новой позицией перечень государственных услуг и определении размера платы за их оказание, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 352 от 06.05.2011. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 15 октября.

Авторы документа предлагают дополнить перечень госуслуг позицией — экспертиза биотехнологического лекарственного препарата (БТЛП), изготовленного для конкретного пациента непосредственно в медицинской организации. Речь идет о препаратах, в составе которых есть соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала, полученного от пациента.

Правила оборота персонализированных биотехнологических лекарств, которые изготавливаются на основе генетического исследования материала пациента непосредственно в медицинских организациях, правительство утвердило в марте. Для изготовления БТЛП клиники должны получать в Минздраве соответствующее разрешение.

