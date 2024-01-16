Минздрав предложил сократить сроки внесения сведений в ЕГИСЗ

Минздрав предложил сократить сроки внесения сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru. В случае принятия документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 марта 2028 года.

Согласно предлагаемым изменениям, если сейчас информация предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня получения актуализированных данных от медорганизаций, то в случае принятия документа ее будут предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий.

Также Федеральное казначейство получит доступ к информации о зданиях и строениях больниц и аптек, построенных за счет федерального бюджета, за счет интеграции ЕГИСЗ с ГИС «Управление».