Минздрав предложил установить порядок допуска к работе иностранных специалистов

Минздрав намерен обновить порядок допуска к работе специалистов, получивших образование за рубежом. Новый приказ заменит собой прежний документ № 419н от 27.06.2016. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 1 января 2025 года.

Согласно проекту приказа, иностранные специалисты как с незаконченным высшим фармобразованием, начиная с третьего курса, так и завершившие обучение в иностранном вузе могут быть допущены к работе фармацевтами на основании диплома специалиста (бакалавра) по специальности «Фармация», после подтверждения (признания) его соответствия российским аналогам. Кроме того, такие специалисты должны сдать экзамен.

Для российских студентов после третьего курса возможность работы фармацевтами остается.