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Минздрав предложил уточнить...

Минздрав предложил уточнить сроки подачи заявок по федеральным программам лекобеспечения

29.01.2024
13:50
Артем Косенок
Положение о лекарственном обеспечении людей с орфанными заболеваниями, инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом, предложено изменить. Минздрав назвал точные сроки для подачи заявок, а также прописал положение о сэкономленных деньгах.
Фото: Freepik

Минздрав намерен внести изменения в положение о лекарственном обеспечении людей с орфанными заболеваниями, инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом. Соответствующий проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. Согласно документу, ведомство определило точные сроки для подачи заявок, а также прописало положение об экономии, полученной при осуществлении закупок.

Так, Минздрав не позднее 1 мая текущего года информирует ФМБА, ФСИН и региональные министерства здравоохранения о планируемых предельных объемах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Региональные минздравы, ФМБА и ФСИН не позднее 20 августа текущего года представляют заявки на поставку ЛС с приложением обоснований ‎по их объему, а также перечень организаций-получателей. При наличии экономии, полученной при осуществлении закупок, Минздрав ‎не позднее 1 апреля текущего года информирует эти ведомства о планируемых дополнительных предельных объемах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Если препарат будет включен в Перечень ЖНВЛП распоряжением правительства, изданным не позднее 1 мая текущего года, то ФМБА, ФСИН и региональные минздравы вправе представить не позднее 20 мая текущего года заявки на поставку такого ЛС в связи с изменением схем лечения больных. Их рассматривают не позднее 30 мая, при необходимости корректируют и согласовывают, выносят соответствующее решение и представляют заявки в комиссию. Рассмотрение заявок, утверждение объемов поставок и представление в федеральный центр соответствующих сведений осуществляются комиссией в течение 10 дней.

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